Μεσσηνία: Διπλό φονικό στη Φοινικούντα!

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες με κουκούλες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες σε κάμπινγκ της Φοινικούντας λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής!

Νεκρός είναι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, 68 χρονών, και ένα ακόμη φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, που είναι αρχιτέκτοντας στο επάγγελμα, πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση μέσα στη ρεσεψιόν, ενώ το δεύτερο θύμα με καταγωγή από τον Πύργο πήγε να διαφύγει και πυροβολήθηκε πισώπλατα!

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει και να συλλάβει τον ή τους δράστες, παίρνοντας καταθέσεις από συγγενείς και περίοικους και εξετάζοντας κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί κι άλλο περιστατικό εις βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με τον ίδιο να το καταγγέλλει στην αστυνομία και να ενημερώνεται και η εισαγγελία.