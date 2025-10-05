Σκαλίζοντας το ξύλο, σμιλεύοντας τη ζωή: Ο Χρήστος Στεφανόπουλος από τη Φλεσσιάδα

Εκεί μεγάλωσε, ανάμεσα σε χωράφια, μονοπάτια και φωνές παιδιών που γέμιζαν τον τόπο με γέλια. Οι αναμνήσεις του δεν είναι απλές εικόνες· είναι ζωντανές στιγμές, που κουβαλούν τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού, τον ήχο από το νερό στις βρύσες, τις ιστορίες των γερόντων κάτω από τον ίσκιο της μουριάς.

Μεγαλώνοντας, ο Χρήστος κράτησε μέσα του την αγάπη για τη φύση και την παράδοση. Στον ελεύθερο χρόνο του βρίσκει πάντα καταφύγιο στη δημιουργία: παίρνει κομμάτια ξύλου και τα μεταμορφώνει σε γκλίτσες, καθεμιά μοναδική, σκαλισμένη με υπομονή και μεράκι. Σχήματα εντυπωσιακά, άλλοτε λιτά κι άλλοτε πιο περίτεχνα, που κουβαλούν την ψυχή του καλλιτέχνη και το άρωμα του δάσους.

Δεν έμεινε ποτέ στάσιμος. Δρομέας και περιπατητής των ελληνικών βουνών, περπάτησε μονοπάτια που λίγοι γνωρίζουν, ανέπνευσε το καθαρό οξυγόνο των κορυφών και άφησε την ψυχή του να γεμίσει από το μεγαλείο της φύσης. Η αγάπη του για τα βουνά δεν ήταν απλή άσκηση· ήταν τρόπος ζωής, μια βαθιά σύνδεση με τη γη που τον γέννησε.

Σήμερα, ο Χρήστος Στεφανόπουλος παραμένει ακούραστος. Ακόμα δημιουργεί, ακόμα βαδίζει, ακόμα θαυμάζει. Η μορφή του αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση ότι η δημιουργικότητα, η αγάπη για τη φύση και οι ρίζες μας δεν έχουν ηλικία. Ο ίδιος είναι το παράδειγμα του τεχνίτη που δεν κουράζεται, του ανθρώπου που σμιλεύει όχι μόνο το ξύλο, αλλά και τη ζωή του με σεβασμό, απλότητα και πίστη στις αξίες που τον μεγάλωσαν.

Γιάννης Λάσκαρης

Μέλος της πεζοπορικής βιωματικής ομάδας “Τα Γεράκια”