Ανήλικες στην Πάτρα υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο

Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σε βάρος 13χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την ανήλικη έξω από γυμνάσιο της περιοχής, όπου την απείλησαν, την εξύβρισαν και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια. Όλο το περιστατικό καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με το pelop.gr.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της παράνομης βίας, της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, της απειλής και της εξύβρισης.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.