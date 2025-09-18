Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από την Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη. Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και ένα ταξί.
Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ