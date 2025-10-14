Ψηφιοποιήθηκε πολύτιμο αρχειακό υλικό του Δήμου Καλαμάτας - Συνδεδεμένο με την ιστορική αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση του πολύτιμου αρχείου καταγραφής των αξιόλογων κτηρίων της Καλαμάτας, που είχε παραδοθεί στον Δήμο από την αρχιτέκτονα Μαρία Θεοδώρου, η οποία διενήργησε την επιστημονική καταγραφή – τεκμηρίωση των κτηρίων, λίγους μήνες πριν τους καταστροφικούς σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

Το αρχείο αυτό, περιλαμβάνει 225 κτήρια και είχε υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκτός από τα χαρακτηριστικά στοιχεία για κάθε κτήριο (θέση, αρχιτεκτονική τυπολογία, ηλικία, χρήσεις κ.λπ.) που απεικονίζονται στην αντίστοιχη καρτέλα κάθε κτηρίου, υπήρχε και πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση.

Με βάση τα στοιχεία αυτά έγιναν οι κηρύξεις πολλών διατηρητέων τόσο από το ΥΠΠΟ όσο και από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, αμέσως μετά τους σεισμούς (1987-1988) και έτσι διασώθηκε σε μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία της πόλης, στοιχείο πολύ σημαντικό για την σημερινή της εικόνα, αφού τόσο το ιστορικό κέντρο, όσο και στα διάσπαρτα στην πόλη νεοκλασικά, αποτυπώνεται η Καλαμάτα στη φάση της μεγάλης ακμής της, δηλαδή από το τέλος του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα.

Πολλά από αυτά τα κτήρια (περίπου 90) δεν υπάρχουν σήμερα, είτε γιατί κατέρρευσαν στο σεισμό, είτε γιατί κατεδαφίστηκαν στη συνέχεια. Τα κτήρια αυτά παρουσιάστηκαν από την Γενική Διευθύντρια του Δήμου Παναγιώτα Κουράκλη, ως μέρος της «Καλαμάτας που χάθηκε», σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Αστικό τοπίο και συλλογική μνήμη», που έγινε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας τον Ιούνιο του 2022.

«Ο Δήμος θα φροντίσει για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχείου των 225 κτηρίων, με την παραχώρησή του σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς για την περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στο νεοκλασικό πρόσωπο της Καλαμάτας, ως συμβολή στην επιστημονική έρευνα των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών στοιχείων που καθόρισαν μια εποχή» τονίζεται.

Η εργασία της ψηφιοποίησης όλου του υλικού (χάρτες, καρτέλες κτηρίων, φιλμς) πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας IID με την ευγενική προσφορά του Γιώργου Πατρίκη, υπό την επίβλεψη και επιμέλεια της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου κας Κουράκλη, η οποία είχε τη φροντίδα για την ορθή οργάνωση του αρχειακού υλικού. Επισημαίνεται ότι το επόμενο διάστημα, από το Δήμο Καλαμάτας, θα οργανωθεί μια δημόσια συνολική παρουσίαση του ψηφιοποιημένου αρχείου, ώστε να αποτελέσει έναυσμα αφ’ ενός για την ευαισθητοποίηση της συλλογικής μνήμης και αφ’ ετέρου για την αξιοποίηση του πολύτιμου αρχειακού υλικού.