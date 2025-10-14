«Aσχημο όνειρο» του Αλκη Ζούκα και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου

Ο Άλκης Ζούκας και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος μας παρουσιάζουν το τραγούδι «ασχημο ονειρο» σε στίχους του Κώστα Νότιου και μουσική του Άλκη Ζούκα.

Αποτελεί το δεύτερο single από το επερχόμενο album του Άλκη Ζούκα. Είχε προηγηθεί το τραγούδι «3 νύχτες στο Χελμό» σε συνεργασία με τους Μωζαΐκ.

Το «ασχημο ονειρο» είναι ένα τραγούδι που καταγράφει την αλλαγή της εποχής μέσα από μια συναυλία στο Λυκαβηττό, όταν ξαφνικά σβήνουν οι αναπτήρες των θεατών και στη θέση τους ανάβουν οι οθόνες στα κινητά τους. Μελαγχολία για την εποχή που φεύγει, αβεβαιότητα για την εποχή που έρχεται.

Οι στίχοι του Κώστα Νότιου αποτυπώνουν εικόνες δυνατές που συνδέουν το χθες με το αύριο σε μια Αθήνα “κοιμισμένη ακόμα”. Η ενορχήστρωση του Άλκη Ζούκα ακολουθεί μια συναρπαστική πορεία: ξεκινά ήρεμα, σχεδόν ψιθυριστά, και σταδιακά ξεσπά σε ένταση, ξαναγυρίζοντας ύστερα στον ίδιο κύκλο, σαν μια μουσική αναπνοή που δεν τελειώνει ποτέ.

Οι ερμηνείες του Άλκη Ζούκα και του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου δίνουν στο τραγούδι δύναμη και αυθεντικότητα, μετατρέποντας την εμπειρία σε μια εξομολόγηση που ακουμπά την ψυχή. Το «ασχημο ονειρο» είναι κάτι παραπάνω από ένα τραγούδι· είναι μια στιγμή αλήθειας, ένα ξόρκι απέναντι στη φθορά, μια υπενθύμιση πως ακόμη και στα πιο σκοτεινά όνειρα υπάρχει χώρος για φως.

Έπαιξαν οι μουσικοί Ισίδωρος Πάτερος (λαούτο, μπαγλαμά και τζουρά), Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος (βιολί), Στέφανος Γεωργιτσόπουλος (κιθάρα), James Basdanis (κιθάρα), Στέλιος Πασχάλης (τύμπανα), Δημήτρης Τσεκούρας (μπάσο) και Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος (πλήκτρα). Η ηχογράφηση έγινε στο Tettix Recording Studio. Η μίξη και στο mastering έγιναν από τους Οδυσσέα Κωνσταντόπουλο και Ισίδωρο Πάτερο.

Παραγωγή - Ευπαλίνος ΑΜΚΕ

Λίγα λόγια για τον Άλκη Ζούκα

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και μουσικός παιδαγωγός. Είναι πρόεδρος της “ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΜΚΕ” που έχει σκοπό την προστασία, την προβολή και τη διάδοση της σημασίας του Πολιτισμού και την Τέχνης, με άξονα το παιχνίδι, τη ψυχαγωγία και τη δημιουργικότητα.

Τραγουδοποιός, με σπουδές στο πιάνο από νεαρή ηλικία, έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ υπογράφει τη μουσική στο δίσκο “Γεύση Πικρή” που κυκλοφόρησε το 2022 ως αφιέρωμα στα 100 χρόνια μνήμης από την καταστροφή της Σμύρνης. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει 2 άλμπουμ, το “Πόρτο Φιλί” και το “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ ἔρως”.

Έχει κάνει σεμινάρια στη μουσική με τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Νίκο Κυπουργό και τον Κορνήλιο Σελαμσή ενώ στο θέατρο με τον Γιώργο Παλούμπη και τον Κώστα Γάκη. Εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές αλλά και σε συναυλίες στο δρόμο, μόνος του ή με διάφορα μουσικά σχήματα. Από το 2018 είναι μέλος του ντουέτου Ellika and the Wolf.