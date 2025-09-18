Εορταστικό ωράριο από το Σάββατο στη Μεσσήνη

«Η αγορά μας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με πολλές επιλογές και προσφορές. Στηρίζουμε τα μαγαζιά της πόλης μας, ενισχύουμε την τοπική οικονομία, μένουμε Μεσσήνη, ψωνίζουμε Μεσσήνη» αναφέρει στο κάλεσμα του ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα: «Η 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα καθόδου της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, έχει κηρυχθεί ως ημέρα αργίας για τη Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και αφορά αποκλειστικά τον δημόσιο τομέα, τα σχολεία κ.λπ. Δεν αφορά τον ιδιωτικό τομέα, όπου τα καταστήματα της πόλης θα είναι ανοιχτά». Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για το διάστημα 20 έως 28 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής: το Σάββατο 20/9 και το Σάββατο 27/9 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μόνο το πρωί από τις 8.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ τις Κυριακές 21/9 και 28/9 θα παραμείνουν κλειστά. Από τη Δευτέρα 22/9 έως και την Παρασκευή 26/9 το ωράριο θα είναι από τις 8.30 π.μ.–2 μ.μ. και απόγευμα 6 μ.μ.–9 μ.μ..