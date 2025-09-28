Tραμπ: Έχουμε μια ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή

Σχέδια για τη Μέση Ανατολή έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μέχρι στιγμής δεν ανοίγει τα χαρτιά του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέρει πως: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε».

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα, νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τελειώσει τον πόλεμο», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από τρεις ημέρες.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.

