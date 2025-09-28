OΠΕΚΕΠΕ: Πότε θα δουν οι αγρότες τα λεφτά των επιδοτήσεων (βίντεο)

Την καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δύο φάσεις δρομολογεί η κυβέρνηση.

Όπως δηλώνει στο EΡΤnews, ο διοικητής του Οργανισμού, άμεσα θα γίνουν οι πληρωμές που αφορούν σε επιδοτήσεις του 2024 ή προγενέστερων ετών. Οι φετινές ενισχύσεις προγραμματίζεται να αποδοθούν έως το τέλος του χρόνου. Για το σύνολο των καταβολών θα έχουν προηγηθεί έλεγχοι με βάση τα όσα προβλέπει και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου για να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πληρωθούν στους αγρότες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταβληθούν αποζημιώσεις και ενισχύσεις, έως 400 εκατ. ευρώ, για εκκρεμότητες προηγούμενων ετών.

Όπως δήλωσε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς: «Για τις παλαιότερες εκκρεμότητες έχουν προγραμματιστεί άμεσα να γίνουν οι πληρωμές για τα φερτά υλικά, λόγω του Daniel, για την ευλογιά και για τις ζωοτροφές. Ενώ προγραμματίζονται άμεσα και οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία».

Ο Μιχάλης Κορασίδης, γενικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, δήλωσε: «Σχετικά με το πρόβλημα που έχει ανακύψει το τελευταίο τρίμηνο, με τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών, η ΕΘΕΑΣ έχει ήδη κινητοποιηθεί σημαντικά, έχει επισημάνει το πρόβλημα, ήδη οι αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αυτό είναι ένα κόστος».

Επιπλέον κονδύλια που μπορεί να φτάσουν και τα 800 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις του 2025, αναμένεται να δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων».

«Πρέπει να είναι σε όλους ξεκάθαρο, ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις παρατηρήσεις της Κομισιόν, προκειμένου να αποφύγουμε επιπλέον πρόστιμα, αλλά και για να μην κινδυνεύσουν οι αγρότες, να έχουν μείωση στις επιδοτήσεις ή και απώλεια στις επιδοτήσεις τους», τόνισε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Κατ΄ απαίτηση της Κομισιόν, για την πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 καθίσταται υποχρεωτική η παροχή του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι αγρότες έχουν στην κατοχή τους τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτούνται ενίσχυσης. Για τους κτηνοτρόφους, επειδή σε αυτή τη φάση είναι αδύνατη η καταμέτρηση των ζώων, οι ενισχύσεις θα δοθούν βάση των τιμολογίων που έχουν εκδώσει.

«Έχει κατατεθεί πρόταση στην Κομισιόν προκειμένου να λυθεί το θέμα για τα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και αναμένουμε τη σχετική απάντηση», τόνισε ο Γιάννης Καββαδάς.

Μετά από επαφές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, η Κομισιόν έδωσε την έγκριση της στην ελληνική πλευρά, να ολοκληρώσει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έως το Μάρτιο του 2026.

Πηγή: ertnews.gr