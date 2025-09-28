Καλαμάτα: Πορεία συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι (βίντεο-φωτογραφίες)

Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας για πορεία συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητεί την εκταφή της σωρού του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η πορεία έγινε σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν συνθήματα για απόδοση Δικαιοσύνης για την υπόθεση των Τεμπών, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, ενώ δεν έλειψαν και τα συνθήματα κατά της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού.