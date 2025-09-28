Στο τμήμα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης – Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη (βίντεο)

Στην αστυνομία παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια μάλιστα φέρεται να εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη.

Ακολούθησαν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητηθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε έτσι στην Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Πηγή: ertnews.gr