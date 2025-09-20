Τι λένε τα ζώδια σήμερα (20/9)

Κριός

Η Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 3ο οίκο σου και φέρνει ανατροπές και αναστατώσεις στην καθημερινότητά σου. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτα στη δουλειά, μικρές ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, προβλήματα με το όχημά σου αλλά και ξαφνικές αλλαγές σε θέματα υγείας ή ρουτίνας. Πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά, να δοκιμάσεις νέους τρόπους επικοινωνίας και να κινηθείς πιο ευέλικτα σε πρακτικά ζητήματα. Δεν αποκλείεται να λάβεις απρόσμενα νέα ή ειδήσεις που θα σε αναστατώσουν.

Ταύρος

Η Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 2ο οίκο σου και φέρνει ένταση σε θέματα που αφορούν τον έρωτα, τα παιδιά αλλά και τα οικονομικά σου. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτες εξελίξεις σε μια ερωτική σχέση, ενώ παράλληλα ίσως νιώσεις ότι οι απαιτήσεις ή τα έξοδα σε πιέζουν περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικές γνωριμίες ή ειδήσεις που θα σε αναστατώσουν συναισθηματικά. Σχέσεις με παιδιά ή με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να δοκιμαστούν.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 1ο οίκο σου και φέρνει ανατροπές και απρόοπτα στην οικογένεια, το σπίτι και την προσωπική σου ζωή. Μπορεί να προκύψουν εντάσεις με οικεία πρόσωπα ή ξαφνικές εξελίξεις που σε βγάζουν από τη σταθερότητα. Ο Ουρανός από το ζώδιό σου σε ωθεί να κινηθείς πιο ελεύθερα, να πάρεις αποφάσεις για εσένα, αν και αυτό μπορεί να φέρει αντιδράσεις. Δεν αποκλείεται να λάβεις ειδήσεις ή να υπάρξουν γεγονότα που σε αναστατώνουν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 12ο οίκο σου και φέρνει απρόοπτα σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων αλλά και σε κρυφές ή παρασκηνιακές καταστάσεις. Μπορεί να προκύψουν ειδήσεις που θα σε αιφνιδιάσουν ή να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σε αναστατώσουν. Δεν αποκλείεται να νιώσεις πως κάποιοι/ες κινούνται παρασκηνιακά εις βάρος σου, οπότε να δείξεις προσοχή σε κουτσομπολιά ή παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, φρόντισε να είσαι προσεκτικός/ή σε μετακινήσεις.

Λέων

Η Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 11ο οίκο σου και φέρνει ανατροπές σε οικονομικά ζητήματα αλλά και σε σχέσεις με φίλους/ες ή ομάδες. Μπορεί να προκύψουν ξαφνικά έξοδα ή καθυστερήσεις σε έσοδα που σε αγχώνουν, ενώ παράλληλα μια φιλική σχέση ίσως σε αιφνιδιάσει. Δεν αποκλείεται να λάβεις απρόσμενες προτάσεις και να προκύψουν εξελίξεις που θα αλλάξουν τα σχέδιά σου. Οι σχέσεις με φίλους/ες ή συνεργάτες μπορεί να δοκιμαστούν, γι’ αυτό πρόσεξε τις αντιδράσεις σου.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 10ο οίκο σου και φέρνει ένταση σε προσωπικά και επαγγελματικά. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτες εξελίξεις στη δουλειά οι οποίες θα σε αναστατώσουν. Ο Ουρανός σε ωθεί να σκεφτείς διαφορετικά τους στόχους και την καριέρα σου, ωστόσο η πίεση μπορεί να φέρει διλήμματα. Δεν αποκλείεται να λάβεις ειδήσεις από ανώτερους ή πρόσωπα κύρους που θα επηρεάσουν τα σχέδιά σου. Δείξε προσοχή ώστε να αποφύγεις λάθη που δύσκολα διορθώνονται.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 9ο οίκο σου και μπορεί να προκύψουν απρόσμενες εξελίξεις που θα σε βγάλουν από τον προγραμματισμό σου και θα φέρουν άγχος. Πρέπει να ανοίξεις το μυαλό σου σε νέες ιδέες, παρόλο που οι αλλαγές μπορεί να είναι απότομες. Δεν αποκλείεται να λάβεις ειδήσεις από μακριά ή να προκύψουν ζητήματα που σχετίζονται με ταξίδια και να σε αναστατώσουν. Σχέσεις με ανθρώπους από το εξωτερικό ή με ακαδημαϊκό περιβάλλον δοκιμάζονται και απαιτούν ευελιξία.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 8ο οίκο σου και το πιθανότερο είναι να προκύψουν απρόοπτα και να ανατραπούν σχέδια που αφορούν κοινά συμφέροντα. Ο Ουρανός σε ωθεί να δεις διαφορετικά τη διαχείριση των χρημάτων και την σχέση σου με πρόσωπα που εμπιστεύεσαι. Δεν αποκλείεται να λάβεις ξαφνικά νέα ή προτάσεις που θα σε αιφνιδιάσουν. Σχέσεις με φίλους/ες ή συνεργάτες μπορεί να περάσουν δοκιμασίες και χρειάζεται ψυχραιμία για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 7ο οίκο σου και φέρνει ανατροπές και απρόσμενες εξελίξεις στη δουλειά και σε σχέδια που αφορούν συνεργάτες ή το ταίρι σου. Σήμερα καλείσαι να δεις διαφορετικά τον τρόπο που επιδιώκεις την επαγγελματική σου ανέλιξη και τις ισορροπίες στις σχέσεις σου. Δεν αποκλείεται να λάβεις ειδήσεις ή προτάσεις που θα σε αιφνιδιάσουν. Σχέσεις με συνεργάτες ή τον/ην σύντροφό σου μπορεί να δοκιμαστούν. Πρόσεξε παρορμητικές κινήσεις που αφορούν δουλειά.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 6ο οίκο σου και φέρνει ανατροπές σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων, αλλά και στην καθημερινή σου ρουτίνα. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτα που θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Δεν αποκλείεται να λάβεις νέα ή εξελίξεις που θα σε αιφνιδιάσουν και δύσκολα θα μπορέσεις να διαχειριστείς. Πρόσεξε παρορμητικές κινήσεις, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν λάθη ή παρεξηγήσεις. Η πρόκληση είναι να προσαρμοστείς στις αλλαγές με ψυχραιμία.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 5ο οίκο σου, φέρνει ανατροπές σε οικονομικά ζητήματα, προσωπικές σχέσεις και θέματα πάθους ή οικειότητας. Μπορεί να προκύψουν ξαφνικές αλλαγές που θα αναστατώσουν τις οικονομικές σου υποθέσεις ή σχέσεις με πρόσωπα που εμπιστεύεσαι. Θα πρέπει να βρεις άλλο τρόπο να διαχειριστείς κοινά οικονομικά ή χρέη. Σχέσεις με τον/ην σύντροφο ή συνεργάτες μπορεί να δοκιμαστούν και χρειάζεται ψυχραιμία για να αποφευχθούν συγκρούσεις.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον 4ο οίκο σου, φέρνει ανατροπές σε προσωπικές σχέσεις, συνεργασίες και θέματα σπιτιού ή οικογένειας. Μπορεί να προκύψουν απρόοπτα σε συντροφικές σχέσεις ή να ανατραπούν σχέδια που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Δεν αποκλείεται να λάβεις ξαφνικά νέα ή εξελίξεις που θα σε αναστατώσουν συναισθηματικά. Σχέσεις με τον/ην σύντροφο, συγγενείς ή συγκάτοικους μπορεί να δοκιμαστούν. Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις πρέπει να παραμείνεις ευέλικτος/η.