Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η στυγερή δολοφονία της 59χρονης από τον αδελφό της (βίντεο)

Σοκάρει η αγριότητα του εγκλήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Πώς η 59χρονη έχασε την ζωή της από τον ίδιο της τον αδελφό.

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματός της, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα ως σχοινί. Την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως ήταν αργά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μετά το φρικτό έγκλημα, ο 50χρονος, που είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε στο τηλέφωνο πως είχε σκοτώσει την αδελφή του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν την γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος δεν ανέφερε τους λόγους που τον οδήγησαν στην ενέργειά του και ζητούσε μόνο τον δικηγόρο του.

Από τις Αρχές εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν την σύζυγο και άλλους συγγενείς για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν κάποιες διαφορές.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει προκύψει να υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ θύτη και θύματος. Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών.

