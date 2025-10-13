Καλημέρα. Τράπεζες. Προσωπικά τις αντιπαθώ. Όχι το προσωπικό, την ουσία των τραπεζών. Την πολιτική τους. Κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχουν. Άλλο μια επιχείρηση να πράττει με τρόπο που αυξάνει τα κέρδη της, και προσφέρει αξία στους μετόχους της, και άλλο να είναι ανελέητη προς τους πελάτες της γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Υπάρχει και κάτι που ονομάζεται ήθος. Δυστυχώς η πολιτεία καθημερινά, μας υποχρεώνει να τις έχουμε σαν «μεγάλο αδερφό» και σπανίως δικαιωνόμαστε όταν μας αδικούν. Υπάρχει κάποιος πολίτης αυτής της χώρας που δεν έχει να αφηγηθεί μια περιπέτειά του με κάποια από τις συστημικές τράπεζες; Για να γλυκάνω λίγο την αγανάκτησή μου, και να νιώθω ότι κρατώ μια ισορροπία, προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι τις όποιες παροχές δίνουν οι τράπεζες κάτω από την ομπρέλα της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης». Θα τις μοιραστώ μαζί σας.

Η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει: 1) το Project Future, όπου σε συνεργασία με μια ΜΚΟ προσφέρουν απόκτηση δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών, για να φέρουν ουσιαστικά τον πτυχιούχο σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται κάθε χρόνο, και πρέπει να κάνεις εγγραφή μέσα στον ιστότοπο της τράπεζας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

2) Το πρόγραμμα Equall, που απευθύνεται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως «γυναίκες», «παιδιά», «νέα γενιά», «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» και προσφέρει εκπαίδευση. Και αυτό μέχρι στιγμής είναι ετήσιο με δήλωση συμμετοχής μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο site της τράπεζας.

Η Εθνική τράπεζα παρέχει στους πολίτες: 1) το «Ιστορικό Αρχείο», με δικό του ξεχωριστό ιστότοπο. Πρόσβαση έχουμε όλοι και μέσα από αυτό παίρνουμε πληροφορίες για ποικίλα θέματα μέσω συλλογών. Ιδιαίτερα ωφέλιμο για κάποιον που κάνει έρευνα, διατριβή, κ.τ.λ.

2) Το «Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας», το οποίο συμβάλει στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των επιστημών και των καλών τεχνών. Ενδιαφέρον έχει το δωρεάν «εργαστήρι για επιμελητές εκδόσεων», υποτροφίες, και βραβείο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο.

Η Eurobank: 1) μέσω της πλατφόρμας mprostagiatinpaideia.gr, τελειόφοιτοι φοιτητές από όλα τα αντικείμενα σπουδών, έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες έμμισθης πρακτικής άσκησης, και διάφορες άλλες ενέργειες. 2) Επιδοτεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που υλοποιείται από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δίνει την δυνατότητα πρόσληψης στην Eurobank στους 10 απόφοιτους με την υψηλότερη απόδοση. Επίσης προσφέρει υποτροφίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομική Επιστήμη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Alpha Bank μέσω του προγράμματός της «Αλφαβητάρι Οικονομικών», παρέχει διαδικτυακή επιμόρφωση σε οικονομικά κυρίως θέματα, σε διάφορες ομάδες πολιτών όπως «γυναίκα», «παιδί», «Αμέα». Εκτός από τα παραπάνω που προσφέρουν οι τράπεζες και είναι παγιωμένα, προσφέρουν περιστασιακά και υποτροφίες είτε για πτυχίο, είτε για μεταπτυχιακό. Να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), όπου αναφέρονται όλες οι υποτροφίες. Φυσικά η οποιαδήποτε προσφορά των τραπεζών προς τους πολίτες γίνεται με πολύ διαφήμιση και θόρυβο και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ευρέως γνωστή. Σε εμάς μένει να τις εκμεταλλευτούμε. Μέχρι την επόμενη φορά… Καλή συνέχεια.

* Η Πελαγία Δημητρακοπούλου είναι συγγραφέας του βιβλίου «Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα» από τις εκδόσε iWrite.