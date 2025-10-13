Ασφάλεια ώρα μηδέν

Μόνο 2 μεταθέσεις χαμηλόβαθμων Αστυνομικών στην Μεσσηνία.

Η ασφάλεια είναι δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο. Είναι το αγαθό που επιτρέπει σε κάθε οικογένεια να ζει με σιγουριά, σε κάθε επαγγελματία να εργάζεται με προοπτική και σε κάθε ηλικιωμένο να παραμένει στον τόπο του χωρίς φόβο. Στη Μεσσηνία, όμως, το δικαίωμα αυτό δοκιμάζεται σκληρά.

Η ανακοίνωση στις 19-09-2025 για μόλις δύο μεταθέσεις χαμηλόβαθμων αστυνομικών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας αποτελεί προσβολή για έναν νομό που εδώ και χρόνια «αιμορραγεί» από την υποστελέχωση. Με περισσότερες από 120 κενές οργανικές θέσεις, με συνεχείς συνταξιοδοτήσεις και με δεκάδες αποσπάσεις εκτός νομού, η τοπική αστυνομία δίνει έναν αγώνα άνισο.

Δεν χρειάζονται αριθμοί για να καταλάβει κανείς την κατάσταση – αρκεί να ακούσει τους ίδιους τους κατοίκους.

• Στη Μεσσήνη, στη Θουρία, στον Άρι και στη Μικρομάνη, οι συμπολίτες μας ξυπνούν το πρωί και βρίσκουν τα σπίτια ή τα χωράφια τους λεηλατημένα.

• Στα χωριά της Mεσσηνίας, οι αγρότες βλέπουν τα εργαλεία και τα μηχανήματά τους να εξαφανίζονται μέσα σε μια νύχτα.

• Στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, ακόμη και λίγα λεπτά έξω από την πόλη, καθημερινά σημειώνονται κλοπές που πλήττουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η αστυνομική παρουσία είναι ελάχιστη, ενώ τα περιστατικά συχνά καταγράφονται χωρίς να αποτυπώνεται η πραγματική τους διάσταση.

Την ίδια στιγμή, σοβαρά γεγονότα εκθέτουν την Πολιτεία: η δραπέτευση κρατουμένων από τα κρατητήρια Καλαμάτας, ο τραγικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μέσα στα κρατητήρια, αλλά και η αδυναμία ταχείας επέμβασης σε κρίσιμες στιγμές. Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά – είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας αδιαφορίας.

Δεν μπορεί να επαναλειτουργούν Αστυνομικά Τμήματα σε άλλες περιοχές της Χώρας και η Μεσσηνία να παραμένει χωρίς Αστυνομικά τμήματα σε Φιλιατρά, Κοπανάκι και Πεταλίδι.

Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: η Μεσσηνία αξίζει ισότιμη μεταχείριση με κάθε άλλο νομό της χώρας.

Ζητάμε:

1. Αύξηση μεταθέσεων και προσλήψεων ώστε να καλυφθούν τα 120 κενά και να ενισχυθεί ουσιαστικά η Διεύθυνση Μεσσηνίας.

2. Επαναλειτουργία Αστυνομικών Τμημάτων σε Φιλιατρά, Κοπανάκι και Πεταλίδι.

3. Ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στη Μεσσηνία – η Πελοπόννησος δεν έχει καμία σχολή της Αστυνομίας, ενώ μια τέτοια δομή θα ενίσχυε μόνιμα την τοπική Αστυνόμευση αλλά και την τοπική αγορά.

4. Άμεση στελέχωση του Τμήματος Μεταγωγών Καλαμάτας, που υπάρχει μόνο στα χαρτιά αλλά ποτέ δεν λειτούργησε.

5. Αναβάθμιση υποδομών και κρατητηρίων ώστε να μην ξαναζήσουμε περιστατικά απόδρασης και τραγωδίες.

Ως τέως Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μεσσηνίας, αλλά κυρίως ως Μεσσήνιος που νοιάζεται για τον τόπο του, δηλώνω καθαρά: θα συνεχίσω να διεκδικώ λύσεις για την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραμένει η Μεσσηνία ένας «ξεχασμένος νομός». Η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων και η Πολιτεία οφείλει να το διασφαλίσει.

Με σοβαρότητα, σχέδιο και πολιτική βούληση, η Μεσσηνία μπορεί να ξανακερδίσει το αίσθημα ασφάλειας που της αξίζει.