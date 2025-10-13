Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση της δολοφονίας στη Φοινικούντα: Κάμερες εντόπισαν δράστη και συνεργό

Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά για την ανεξιχνίαστη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «Αμμος» της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο δράστης που σκότωσε με δύο πυροβολισμούς με περίστροφο τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του, παραμένει μετά από εννέα ημέρες άφαντος, με την αστυνομία όμως να ερευνά βήμα βήμα τη δύσκολη αυτή υπόθεση και να εκτιμάται πως είναι θέμα ημερών η σύλληψη του.

Εκεί που έχουν επικεντρωθεί οι έμπειροι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας είναι στη διαδρομή πριν τη δολοφονία που έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

Συνεργός με καθοδηγητικό ρόλο

Οι αρχές έπειτα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο νεαρός δολοφόνος είχε και έναν συνεργό, ο οποίος τον βοήθησε να προβεί στο στυγερό έγκλημα.

Κι αυτό διότι φαίνονται δύο άτομα πάνω σε ένα άσπρο σκούτερ να φτάνουν στη Φοινικούντα, ερχόμενοι όμως από την Καλαμάτα ή τη Μεσσήνη.

Ο συνοδηγός της μηχανής εκτιμάται πως καθοδήγησε τον δράστη ως εκεί, του έδειξε δηλαδή τα κατατόπια, δίχως να είναι μπροστά τη στιγμή της διπλής δολοφονίας.

Μετά το έγκλημα ο δράστης έφυγε μόνος του από το κάμπινγκ, ακολουθώντας την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή μέσω Πύλου, Γαργαλιάνων και Κυπαρισσία, πέρασε στην Ηλεία, στη συνέχεια στην Κορινθία και φαίνεται να κατέληξε κάπου στην Αττική.

Πρόκειται για πληρωμένο δολοφόνο;

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως να πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου από ερασιτέχνη εκτελεστή και όχι του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει και ηθικός αυτουργός πίσω από το διπλό φονικό και εξετάζεται αν πρόκειται για τον συνεπιβάτη του σκούτερ ή είναι τρίτο πρόσωπο που είχε «παραγγείλει» τη διπλή δολοφονία για τους δικούς του λόγους.

Αυτό που εξετάζεται είναι το κίνητρο της δολοφονίας του 68χρονου, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη περιουσία και φαινόταν πως κάποιος τον απειλούσε το τελευταίο διάστημα και ίσως τον εκβίαζε. Αυτό φαίνεται από τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί, αλλά και από το γεγονός πως άλλαξε τη διαθήκη του τρεις μόλις ημέρες πριν τη δολοφονία του, αναφέροντας σε αυτή «“γράφω την διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου”!

Οι αστυνομικοί αντλούν στοιχειά από καταθέσεις μαρτύρων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 68χρονου αρχιτέκτονα, αλλά και από τη διαθήκη του που άνοιξε την περασμένη Παρασκευή.

Παράλληλα έχει ζητηθεί άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για την περιοχή γύρω από το κάμπινγκ τις επίμαχες ώρες του διπλού φονικού, ενώ έχουν ζητηθεί και οι λίστες ξενοδοχείων και δωματίων Airbnb σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσσηνίας και της Αττικής που ενδεχομένως είχε μείνει ο δράστης ή οι δράστες.