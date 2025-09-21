Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι για να παίρνει τη σύνταξή της

Μια απίστευτη και συνάμα φρικτή υπόθεση έρχεται στο φως από τη Βοιωτία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Μια 62χρονη γυναίκα, διευθύντρια σε ΚΕΠ της περιοχής Οινοφύτων, κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της το καλοκαίρι του 2023, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Η 62χρονη δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, αλλά, με τη βοήθεια αλλοδαπού συνεργού, μετέφερε και έθαψε τη σορό σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της. Από τότε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού, προκαλώντας ερωτήματα στους κατοίκους.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της, η 62χρονη παρουσίασε μια 85χρονη με άνοια ως… μητέρα της. Ωστόσο η ηλικιωμένη δεν είχε καμία συγγενική σχέση με την κατηγορούμενη. Μετά από έρευνα και προσαγωγή, η γυναίκα ομολόγησε την πράξη της.

Η 62χρονη υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει στο σπίτι από παθολογικά αίτια, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί την ακριβή ημερομηνία. Όπως ανέφερε, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τις παροχές.

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον διαστάσεις, με τον εισαγγελέα να έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος της για τα αδικήματα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ψευδούς κατάθεσης, ανθρωποκτονίας από αμέλεια και απάτης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ