Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.