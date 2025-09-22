eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.

