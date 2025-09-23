Ανοιχτή επιστολή μαθητών του 21ου Δημοτικού Καλαμάτας σε δήμαρχο και γείτονες: Οι κάδοι έξω από το Σχολείο μας – Ένα πρόβλημα (και, όχι το μοναδικό) που μας αφορά όλους

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, Αγαπητοί γείτονες,

Είμαστε οι μαθητές της ΣΤ’ 1 τάξης του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και σας γράφουμε αυτή την επιστολή, για να μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε και πέρσι καθημερινά, αλλά έγινε πιο έντονο φέτος από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το σχολείο.

Έξω από το σχολείο μας (στην οδό Γεωργούλη), υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που συχνά ξεχειλίζουν. Η εικόνα δεν είναι όμορφη, η μυρωδιά είναι έντονη και σχεδόν καθημερινά έξω από τους κάδους οι κάτοικοι εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα – στρώματα, καρέκλες, ντουλάπια, λεκάνες τουαλέτας - που κλείνουν και το πεζοδρόμιο και δυσκολεύουν την πρόσβασή μας στο σχολείο. Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην τάξη μας, είδαμε πως εκεί κάτοικοι έχουν τοποθετήσει μπολάκια – ταΐστρες για τις γάτες. Τα γραφεία των δασκάλων και οι αίθουσες που βρίσκονται πάνω από τους κάδους (όπου βρίσκεται κι η δική μας αίθουσα) υποφέρουν. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα από την έντονη μυρωδιά των σκουπιδιών. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά πρέπει να βρεθεί μία λύση, καθώς οι γάτες μπαίνουν στο χώρο του Σχολείου μας κι αφήνουν τα περιττώματά τους. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη για την υγεία μας, ειδικά όταν συνδυάζεται με τη ζέστη και τις μυρωδιές από τα σκουπίδια. Αυτό κάνει το περιβάλλον γύρω από το σχολείο μας δυσάρεστο και ανθυγιεινό.

Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γι΄ αυτό ζητάμε από τον Δήμο Καλαμάτας:

- Να φροντίσει, ώστε οι κάδοι να αδειάζουν συχνότερα και να πλένονται.

- Να εξεταστεί η πιθανότητα οι κάδοι να μεταφερθούν σε σημείο λίγο πιο μακριά από το σχολείο.

- Να οργανωθεί καλύτερα η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. Οι κάτοικοι για παράδειγμα να ενημερώνουν τον Δήμο, προτού κατεβάσουν ογκώδη αντικείμενα και να κλείνουν ένα ραντεβού, ώστε να απομακρύνονται άμεσα.

Η αλήθεια είναι πως τελευταία έρχεται πιο συχνά φορτηγό και bobcat για την απομάκρυνση των αντικειμένων. Σίγουρα όμως είναι και ευθύνη των κατοίκων.

Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε και στους κατοίκους της γειτονιάς μας:

- Σας παρακαλούμε να μη βάζετε σκουπίδια δίπλα στους κάδους. Να κλείνετε καλά τις σακούλες και να δείχνετε την ίδια φροντίδα που θα θέλατε να δείξουμε κι εμείς για το δικό σας περιβάλλον.

- Να ενημερώνετε τον Δήμο, προτού κατεβάσετε ογκώδη αντικείμενα.

- Να βρεθεί μια άλλη, ασφαλής λύση για το τάισμα των γατιών, μακριά από σχολεία και χώρους παιχνιδιού. Σκεφτείτε ότι εδώ περνάμε τις μισές μας μέρες και είναι σαν το δεύτερο σπίτι μας. Αν σκεφτείτε πως έχουμε ένα μικρό προαύλιο να παίξουμε και να χαλαρώσουμε στο διάλειμμα, μπορείτε να καταλάβετε πόσο ανυπόφορη γίνεται η κατάσταση με τις μυρωδιές και τις ακαθαρσίες.

- Να υιοθετήσετε γάτες που να τις φροντίζετε στον δικό σας χώρο ή να ενημερώσετε τη φιλοζωική εταιρεία για την ύπαρξη αδέσποτων ζώων, ώστε να βρεθεί μία καλύτερη λύση για αυτές.

Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και χαράς. Είναι ο χώρος που μαθαίνουμε, παίζουμε και ονειρευόμαστε. Θέλουμε να το κρατήσουμε καθαρό και όμορφο. Αν συνεργαστούμε όλοι – Δήμος, κάτοικοι και μαθητές – είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε! Ελπίζουμε η φωνή μας να ακουστεί και να βρεθεί λύση σύντομα.

Με εκτίμηση,

Οι μαθητές της ΣΤ’ 1 τάξης του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας