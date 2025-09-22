Υπό τον έλεγχο του Δημήτρη Μελισσανίδη περνάει η «Εφημερίδα των Συντακτών»

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, ο πρώην ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ παίρνει το 51% των μετοχών - Το 2028 θα έχει τη δυνατότητα αγοράς του συνόλου των μετοχών.

Υπό τον έλεγχο του τέως ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη, περνάει η «Εφημερίδα των Συντακτών». Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού της εφημερίδας, έκανε αποδεκτή την πρόταση για την απόκτηση του 51% των μετοχών της εκδοτικής εταιρείας και τη δυνατότητα αγοράς του συνόλου εντός μιας 3ετίας από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων.

Για την περίοδο αυτή θα διατηρηθεί η εκδοτική ανεξαρτησία της Εφημερίδας των Συντακτών με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί, ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον επιχειρηματία και τη διευθυντική ομάδα του φύλλου. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ο οικονομικός και ο νομικός έλεγχος της εταιρείας και στη συνέχεια θα υπογραφεί η πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών στον Δημήτρη Μελισσανίδη.

