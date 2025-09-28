Συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι (βίντεο)

Η απόφαση της εισαγγελέως για εκταφή της σορού του γιου του, δεν ήταν αρκετή για τον Πάνο Ρούτσι, έτσι ώστε να διακόψει την απεργία πείνας. Στην παραγγελία της η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζητεί την εκταφή για την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΊ, δήλωσε: «Υπήρχε ένα βαθύ ανθρώπινο αίτημα ώστε να δει ο άνθρωπος αυτός αν θάφτηκε το παιδί το δικό του στον τάφο που αυτός ξέρει.

Δηλαδή να δει αν αυτό που ετάφη εκεί είναι το παιδί του. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να αναβιώσει ξανά όλο αυτό το ζήτημα αυτής της συνωμοσίας του ξυλολίου».

Για τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου το βασικό αίτημα του πατέρα είναι η διενέργεια τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικών εξετάσεων. Όπως δήλωσε η ίδια: «Σταματήστε να παραβιάζεται το καθήκον σας.

Διατάξτε όλα εκείνα που οφείλετε ως εισαγγελική λειτουργός να διατάξετε».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας στο ΕΡtnews radio 105,8 εξήγησε ότι τα αιτήματα των συγγενών δεν χάνονται και μπορούν να υποβληθούν και πάλι κατά τη διάρκεια της δίκης: «Πρέπει να βγάλει διάταξη αν το κρίνει βάσιμο, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας, διότι η δικογραφία, όπως ξέρετε, μετά το πέρας της ανάκρισης έχει διαβιβαστεί στον πρόεδρο Εφετών. Αυτή πλέον είναι μοναδική αρμόδια να κρίνει εάν υπάρχει λόγος να συμπληρωθεί η δικογραφία και με άλλες ανακριτικές πράξεις».

Οι απόψεις πάντως για τους ιατροδικαστές διίστανται, αν δυόμιση χρόνια μετά μπορούν να εντοπιστούν από τις τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ίχνη ουσιών.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης δήλωσε: «Ζητάμε κάτι συγκεκριμένο και κρίνεται αν αυτό το πράγμα που εμείς επιθυμούμε να διερευνήσουμε, δεν έχει γίνει αφενός πριν την ταφή κι αφετέρου, αν το κάνω τώρα, μπορεί να αποδώσει ευρήματα. Δεν μπορούμε να ζητάμε εκταφή για να δούμε ένα έμφραγμα μυοκαρδίου μετά από δύο χρόνια.

Είναι αδύνατο να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο».

Η μητέρα θύματος Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε: «Η Δικαιοσύνη ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσής μας».

Το μήνυμα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα αιτήματα εκταφών από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών στέλνει η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο OPEN η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, είπε πως: «Πότε δηλαδή είναι σωστή η απόφαση της Δικαιοσύνης; Όταν ικανοποιεί τις πολιτικές μας επιδιώξεις είναι καλή η απόφαση της Δικαιοσύνης;

Εδώ λοιπόν θέλω να διαχωρίσω τη θεσμική θέση και στάση της Νέας Δημοκρατίας.

Εδώ η μόνη αρμόδια, καλώς ή κακώς να απαντήσει είναι η Δικαιοσύνη».

Την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη επισημαίνει η αντιπολίτευση.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Να μην υπάρχει καμία σκιά όταν φτάσουμε στο ακροατήριο. Αφού τώρα διατάσσεται η εκταφή, γιατί παράλληλα το πιο απλό με την ταυτοποίηση να μη γίνουν και τοξικολογικές».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, σε δηλώσεις του στο ΟΡΕΝ, τόνισε: «Αν είχε αποφευχθεί το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή της κυβέρνησης τότε, δεν θα είχαμε φτάσει δύο χρόνια τώρα να υπάρχουν από τους γονείς αυτές οι αμφιβολίες. Θα δούμε τι θα πει και το δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση Τριαντόπουλου, αλλά οι ευθύνες, οι πολιτικές είναι εκεί».

Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι: «Τι άλλο να πει κανείς όταν αρνούνται στους γονείς, όπως τον Πάνο Ρούτσι και στους άλλους γονείς για τόσες μέρες, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμά τους να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει με τα παιδιά τους».

Να προχωρήσουν οι διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

