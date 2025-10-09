Υπουργείο Τουρισμού: Θεσμοθέτηση σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονομής του «Σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς» προβλέφθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη μεταξύ της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της πρωτοβουλίας θεσμοθέτησης του νέου σήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της φιλοξενίας των επισκεπτών που συντροφεύονται από δεσποζόμενα ζώα, αλλά και η προαγωγή της φιλοζωίας και της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς.

Η απόφαση αφορά στα ζώα συντροφιάς, τους σκύλους βοηθείας, τους σκύλους εργασίας και τα ζώα θεραπείας. Για την απονομή του «Σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς» το κατάλυμα οφείλει να διαθέτει -μεταξύ άλλων-ειδικά υπνοδωμάτια (pet rooms), στα οποία μπορεί να παραμείνει το ζώο συντροφιάς με τον ιδιοκτήτη του και τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση (δάπεδα, τάπητες, υφάσματα επιπλώσεων, ηλεκτρολογικά κ.α..). Επίσης στην απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ή αναδόχου του Ζώου Συντροφιάς (περισυλλογή περιττωμάτων, τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας, περίπατος ζώου κ.α..).

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνεται, επίσης, σύσταση προς τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία ή Φιλοζωικές Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στον οικείο Δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επιπλέον, όπως προβλέπεται στην Απόφαση, οι πάροχοι των τουριστικών καταλυμάτων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δύνανται να δωρίζουν χωρίς αντάλλαγμα, ποσοστό από τη συνολική χρέωση της διαμονής για την οικονομική υποστήριξη φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων καθώς και καταφυγίων ζώων.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε «Για πρώτη φορά δημιουργείται στοχευμένο θεσμικό πλαίσιο παροχής κατάλληλων συνθηκών φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα, για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς των επισκεπτών. Συνεχίζουμε το έργο της αναβάθμισης της ποιότητας της φιλοξενίας για τους επισκέπτες της χώρας μας, προάγοντας ταυτόχρονα τη φιλοζωία.

Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας για όλους».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, δήλωσε πως με την έκδοση της Απόφασης η Χώρα κάνει ένα ακόμα βήμα προς την θέσπιση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου το οποίο αφορά στα ζώα συντροφιάς πάνω στους άξονες της φιλοζωικής κυβερνητικής πολιτικής που έθεσε από το 2019 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η αρχή έγινε με την ψήφιση του ν.4830/2021 που έθεσε για πρώτη φορά το πλαίσιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς και δημιουργήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Με την νομοθέτηση των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, η χώρα απέκτησε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο φιλοζωίας, το οποίο δεν είναι στατικό, υιοθετεί προτάσεις και εμπλουτίζεται συνεχώς σε συνεννόηση με το πολύ ζωντανό φιλοζωικό κίνημα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση» υπογράμμισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ