Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/10)

Κριός

Με την Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 12ο οίκο σου, οι σχέσεις και η προσωπική σου ζωή περνούν μια δοκιμασία υπομονής και ρεαλισμού. Μπορεί να νιώσεις ότι η αγάπη ή οι συνεργασίες σου απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από ό,τι συνήθως, ενώ παλιές αμφιβολίες ή ανασφάλειες μπορεί να αναδυθούν στην επιφάνεια. Είναι σημαντικό να μην πιέζεις καταστάσεις και να αποφύγεις επικοινωνίες με ένταση ή σκληρά λόγια, καθώς η τάση για ψυχρότητα ή απόσταση μπορεί να μεγαλώσει.

Ταύρος

Με την Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 11ο οίκο σου, θα κληθείς να αντιμετωπίσεις ζητήματα σταθερότητας και ασφάλειας στις σχέσεις σου. Μπορεί να νιώσεις περιορισμούς ή δυσκολίες στη συναισθηματική σου ζωή, ενώ οι απαιτήσεις των άλλων ή οι προσωπικές σου ανασφάλειες ίσως σε κάνουν πιο επιφυλακτικό/ή. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, χρειάζεται να δείξεις υπομονή και υπευθυνότητα, ενώ αν είσαι ελεύθερος/η, νέες γνωριμίες μπορεί να φαίνονται δύσκολες ή να απαιτούν χρόνο για να αναπτυχθούν.

Δίδυμοι

Με την Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου σε αντίθεση με τον Κρόνο από τον 10ο οίκο σου, η προσοχή σου στρέφεται στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι οι σχέσεις στο σπίτι ή με τα αγαπημένα σου πρόσωπα απαιτούν περισσότερο χρόνο και φροντίδα, ενώ οι απαιτήσεις στη δουλειά και η πίεση από εξωτερικές υποχρεώσεις περιορίζουν την ελευθερία σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ίσως χρειαστεί να βρεις τρόπο να συνδυάσεις την τρυφερότητα με την ευθύνη.

Καρκίνος

Με την Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 9ο οίκο σου, οι συζητήσεις για τις καθημερινές υποχρεώσεις μπαίνουν σε δοκιμασία απέναντι σε πιο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι η έκφραση των συναισθημάτων σου ή η επικοινωνία με κοντινά σου άτομα περιορίζεται από ευθύνες ή διαφορετικές απόψεις. Προσοχή στις συζητήσεις και στους συμβιβασμούς για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και εντάσεις, ενώ κάποιες γνωριμίες μπορεί να απαιτούν χρόνο και σοβαρότητα για να εξελιχθούν.

Λέων

Με την Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο από τον 8ο οίκο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα αξιών, χρημάτων και προσωπικής ασφάλειας απέναντι σε δεσμεύσεις και απαιτήσεις τρίτων. Μπορεί να νιώσεις περιορισμούς ή πίεση όσον αφορά οικονομικές αποφάσεις, κοινά κεφάλαια ή συναισθηματικές επενδύσεις. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η αντίθεση αυτή μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ζητήματα εμπιστοσύνης ή οικονομικής διαχείρισης που χρειάζονται συζήτηση και υπευθυνότητα.

Παρθένος

Με την Αφροδίτη στον 1ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 7ο οίκο σου, το ενδιαφέρον σου, στρέφεται στην ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των σχέσεων ή συνεργασιών σου. Μπορεί να νιώσεις περιορισμούς ή πίεση όσον αφορά την ελευθερία σου, ενώ η ανάγκη για αποδοχή και αρμονία από τους/ις άλλους/ες μπορεί να συγκρουστεί με την επιθυμία σου για αυτονομία. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ίσως χρειαστεί να θέσεις όρια και να διαχειριστείς με υπομονή διαφορές που αναδύονται.

Ζυγός

Με την Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 6ο οίκο σου, η προσοχή στρέφεται σε εσωτερικά συναισθήματα, κρυφές επιθυμίες και τις καθημερινές υποχρεώσεις. Μπορεί να νιώσεις πίεση στις σχέσεις σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ίσως χρειαστεί να δείξεις υπομονή και να επιλύσεις κρυφές εντάσεις με το ταίρι σου, ενώ αν είσαι ελεύθερος/η, νέες γνωριμίες μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο/η με ανασφάλειες ή απαιτήσεις που δεν είχες υπολογίσει. Αυτή η όψη σε καλεί να εξετάσεις με ρεαλισμό τις σχέσεις σου.

Σκορπιός

Με την Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 5ο οίκο σου, οι φιλίες και οι κοινωνικές σχέσεις μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με τις ευθύνες ή τις υποχρεώσεις σου. Μπορεί να νιώσεις ότι η χαρά ή η δημιουργικότητα περιορίζονται από απαιτήσεις τρίτων ή προσωπικές ανασφάλειες. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, χρειάζεται να βρεις ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και τις σοβαρές υποχρεώσεις, ενώ γενικότερα η συμμετοχή σου σε κοινές δραστηριότητες θα είναι αιτία προστριβών με το ταίρι σου.

Τοξότης

Με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 4ο οίκο σου, θα πρέπει να βρεις την χρυσή τομή ανάμεσα στην καριέρα, τη δημόσια εικόνα και τη ζωή σου στο σπίτι με την οικογένεια. Μπορεί να νιώσεις πίεση ή περιορισμούς, καθώς οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις συγκρούονται με προσωπικές ανάγκες ή οικογενειακές δεσμεύσεις. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ίσως χρειαστεί να δείξεις υπομονή και να συνδυάσεις τις ανάγκες του σπιτιού με τις φιλοδοξίες σου.

Αιγόκερως

Με την Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 3ο οίκο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε ταξίδια, μάθηση και πνευματική ανάπτυξη σε αντίθεση με καθημερινές υποχρεώσεις ή περιορισμούς και προβλήματα στις μετακινήσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι η επιθυμία σου για νέες εμπειρίες συγκρούεται με πρακτικά ζητήματα ή δεσμεύσεις που απαιτούν προσοχή και υπευθυνότητα. Η όψη της ημέρας σε καλεί να ισορροπήσεις τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου με την πραγματικότητα της καθημερινότητας.

Υδροχόος

Με την Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 2ο οίκο σου, οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις, προσωπικά θέματα αξιών δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να νιώσεις περιορισμούς ή πίεση σε θέματα κοινών πόρων. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, ίσως χρειαστεί να συζητήσεις με υπευθυνότητα ζητήματα κοινών υποχρεώσεων και εμπιστοσύνης, ώστε να βρείτε μια λύση που θα εξυπηρετεί και τους δύο, ενώ αν είσαι ελεύθερος/η, νέες γνωριμίες μπορεί να απαιτούν σοβαρότητα πριν αναπτυχθούν.

Ιχθύες

Με την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου να σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο στον 1ο οίκο σου, οι σχέσεις και η προσωπική ζωή μπαίνουν σε δοκιμασία απέναντι σε προσωπικές ανάγκες και αυτοεκτίμηση. Μπορεί να επιβάλλεις αυστηρούς περιορισμούς ή να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τον/ην αγαπημένο/η σου, ενώ η ανάγκη σου για ανεξαρτησία συγκρούεται με τις δεσμεύσεις και τις ευθύνες απέναντι στους/ις άλλους/ες. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, χρειάζεται υπομονή και ωριμότητα για να επιλυθούν τυχόν διαφορές ή παρεξηγήσεις.