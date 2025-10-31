1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα - Ένα νέο επιστημονικό θεσμό εγκαινιάζουν οι φοιτητές του Παν. Πελοποννήσου

Η Καλαμάτα φιλοξενεί για πρώτη φορά το 1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μια πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Elite City Resort, και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 300 συμμετέχοντες — φοιτητές, επαγγελματίες και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα.

Η διοργάνωση, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμάτας, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, του Δήμου Μεσσήνης, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της λογοθεραπείας, η ανταλλαγή γνώσεων και η σύνδεση φοιτητών και επαγγελματιών του κλάδου μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις καταξιωμένων επιστημόνων που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: Νευροπαθολογία του λόγου και πλαστικότητα του εγκεφάλου (Δρ. Μιχαέλα Νεραντζίνη), Ακουστική και φωνητική ανάλυση παθολογικής ομιλίας (Δρ. Ιωάννης Παπακυρίτσης), Δυσφαγία και διαταραχές κατάποσης (Δρ. Αιμιλία Μίχου), Γλώσσα και επιτελικές λειτουργίες στον αυτισμό (Δρ. Σπυριδούλα Βαρλοκώστα), Συνεργασία ΩΡΛ, ψυχολόγων και εργοθεραπευτών με λογοθεραπευτές, Αποκατάσταση αφασίας, διαταραχές επικοινωνίας στη νόσο Alzheimer και θεραπεία φωνής βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακοινώσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, καθώς και τα posters προπτυχιακών φοιτητών, που αναδεικνύουν το ερευνητικό έργο της νέας γενιάς λογοθεραπευτών. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλίες, βραβεύσεις και χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις καταξιωμένων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων λογοθεραπείας, νευρολογίας, φωνής, επικοινωνίας και διεπιστημονικής συνεργασίας:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 8.45 μ.μ. - 5 μ.μ.

Δρ. Μιχαέλα Νεραντζίνη – «Νευροπαθολογία του λόγου: Ο ρόλος της πλαστικότητας»

Δρ. Ιωάννης Παπακυρίτσης – «Ακουστική και φωνητική ανάλυση παθολογικής ομιλίας: Μελέτες περίπτωσης και κανονιστικά δεδομένα»

Δρ. Αιμιλία Μίχου – «Δυσφαγία: Από τη φυσιολογία της κατάποσης στη διαταραχή»

Δρ. Σπυριδούλα Βαρλοκώστα – «Γλώσσα και επιτελικές λειτουργίες στον αυτισμό: Νέα δεδομένα από τον ελληνοφωνο πληθυσμό»

Δρ. Μαρία Ανδρέου – «Ερευνητικά δεδομένα από την ελληνική για γλώσσα και επικοινωνία στον αυτισμό»

Δρ. Ελευθερία Ηλιάδου – «Ο ρόλος της συνεργασίας ΩΡΛ - λογοθεραπευτών στη διάγνωση και αποκατάσταση»

Κα Χρυσάνθη Ανδρονόγλου – «Ο ρόλος του ψυχολόγου στη λογοθεραπεία»

Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας – «Ο ρόλος του εργοθεραπευτή στη λογοθεραπεία»

Παρουσίαση: Κέντρο Ημέρας Παιδιών με Αυτισμό Μεσσηνίας

*Ελεύθερες ανακοινώσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 9 π.μ. - 5.45 μ.μ.

Δρ. Ευαγγελία-Αντωνία Ευστρατιάδου – «Επικαιροποιημένες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση της αφασίας»

Δρ. Δημήτριος Κασελίμης – «Γιατί η αφασία να αντιμετωπίζεται ως διαταραχή της νόησης;»

Δρ. Χρήστος Παπατζάλας – «Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη νευροχειρουργική αίθουσα»

Δρ. Ηλίας Παπαθανασίου – «Θεραπεία φωνής βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα»

Δρ. Αναστασία Νούσια – «Η νευροτροποποίηση στις διαταραχές επικοινωνίας στη νόσο Alzheimer»

Δρ. Νομική Καρπαθίου – «Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη νόσο Alzheimer»

Κα Θεοδώρα Ξενοπούλου – «Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου και ομιλίας: Πότε ανησυχεί ο παιδίατρος;»

Δρ. Ευστάθιος Σελίμης & Κα Χαρά Πουλημένου – «Ασυνέχειες στη ροή της ομιλίας: Διερεύνηση του λειτουργικού τους ρόλου σε αφηγήσεις ελληνοφώνων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας»

Κος Γεώργιος Φούρλας – «Τραυλισμός: Πέρα από το στόμα που κολλάει»

Ελεύθερες ανακοινώσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών

Κλείσιμο συνεδρίου: Χαιρετισμοί Πρύτανη, Προέδρου Τμήματος Λογοθεραπείας, επισήμων και βραβεύσεις.