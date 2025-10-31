Τραγωδία στη Σαλαμίνα: 75χρονη γυναίκα νεκρή μετά από ληστεία στο σπίτι της

Σοκ στη Σαλαμίνα από τη φονική ληστεία που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε κατοικία στην οδό Ικάρων 31, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΑΔΑ, δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο.

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να έχουν καταγράψει τους δράστες την ώρα που παραβιάζουν το παράθυρο και μπαίνουν στη μονοκατοικία.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές. Η 75χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ