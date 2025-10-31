Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Νέα αποχώρηση μειοψηφίας για παραχώρηση γραφείου

Αποχώρησε για μια ακόμα φορά χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, η μείζων μειοψηφία, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην της δίνει γραφείο στο Δημαρχείο και γραμματειακή υποστήριξη, για να επιτελέσει το καθήκον της.

Η μείζων μειοψηφία παρέμεινε στη συνεδρίαση, μόνο για να ψηφίσει το πρώτο θέμα που αφορούσε την αναγκαιότητα για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στο Πανιπέρι, για το οποίο χρειαζόταν τα 2/3 των ψήφων.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος επέκρινε δριμύτατα τη δημοτική αρχή, επισημαίνοντας ότι είναι θέμα δημοκρατίας, αναφερόμενος και στο ζήτημα του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας που ισχύει. “Θέλω μια απάντηση, συνεχίζετε να μη μας δίνετε γραφείο. Είναι θέμα δημοκρατίας. Να εφαρμόσετε το νόμο, δεν σας ζητάω χάρη”, σημείωσε ο κ. Γεωργακόπουλος.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος αναγνώρισε την αναγκαιότητα η μειοψηφία να έχει έναν χώρο, είπε πως τις επόμενες ημέρες θα δώσει λύση, καθώς θέλει να είναι ενημερωμένη η αντιπολίτευση. Ωστόσο, ανέφερε ότι στην ανάγκη η μειοψηφία έχει τον χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργακόπουλος ζήτησε από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσύρουν την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, που είχε προγραμματιστεί για αργότερα το απόγευμα και να βάλουν άλλη ημερομηνία. Ο πρόεδρος Κώστας Ξηρογιάννης δεν έκανε δεκτό το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι “καλώς είναι προγραμματισμένη”.

Η μείζων μειοψηφία αποχώρησε μετά την ψήφιση του πρώτου θέματος και δεν εμφανίστηκε στη συνεδρίαση λογοδοσίας, για την οποία είχαν κατατεθεί θέματα – ερωτήσεις από τους συμβούλους Σοφία Γιάνναρη, Ελένη Δουρούμη και Κώστα Θεοδωρακόπουλο.

Την απουσία της μείζονος μειοψηφίας κατήγγειλε ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος, κάνοντας λόγο για υποκριτική και ανεύθυνη συμπεριφορά, για εμπαιγμό στους δημότες. Παραδέχθηκε ότι είναι ένα θέμα να μην έχουν γραφείο, αλλά ανέφερε πως τους διατίθεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατήγγειλε ιδιαίτερα τους τρεις συμβούλους που είχαν καταθέσει ερωτήσεις και απουσίαζαν και υποστήριξε ότι “με τη σοβαρότητα που μας διακρίνει και με σεβασμό στους δημότες και τα προβλήματά τους, θα συνεχίζουμε να μαχόμαστε, να δουλεύουμε προς όφελος των δημοτών, πάντα με ένα πνεύμα κατανόησης των προβλημάτων”.

Γ.Σ.