Μειωμένες τιμές έως 8% σε πάνω από 2.000 προϊόντα από σήμερα στα σούπερ μάρκετ

Περισσότερα από 2.180 προϊόντα εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών -που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς, δηλαδή έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αλυσίδων λιανεμπορίου και των προμηθευτών, οι μειώσεις κυμαίνονται από 3% έως και 35%, με μεσοσταθμική μείωση περίπου 8%.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί, αριθμός που ξεπερνά σημαντικά τον αρχικό στόχο.

Ενδεικτικά παραδείγματα μειώσεων ανά κατηγορία:

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής: 86 κωδικοί, με μείωση από 5% έως 13%,

Είδη πρωινού και δημητριακά: 56 κωδικοί, με μειώσεις έως 23%,

Κατεψυγμένα τρόφιμα: 46 κωδικοί, με μειώσεις από 5% έως 20%.

Τυριά: 34 κωδικοί, με μειώσεις έως 35%,

Χαρτικά και προϊόντα καθαριότητας: 24 κωδικοί, με μειώσεις έως 8%.

Πάνες και είδη φροντίδας: 36 κωδικοί, με μειώσεις έως 6% .

Έλαια, λίπη: 6 κωδικοί με μειώσεις 5 έως 13%

Ζυμαρικά 13 κωδικοί με έκπτωση έως 5%

Νωπό κρέας από 5 έως 7%

Η πρωτοβουλία καλύπτει πλέον ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία της Πολιτείας με τις επιχειρήσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη διασφάλιση προσιτών τιμών.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

O Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε: «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ’ όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».

Πηγή: ertnews.gr