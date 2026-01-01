Αυτοψία Αναστασόπουλου σε έργα της Μεσσηνίας

Αυτοψία στην αρδευτική διώρυγα 3Δ, δυτικά του Παμίσου, και στο έργο της 7ης επαρχιακής οδού από Μεσσήνη έως Λάμπαινα έκανε χθες, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Στη διώρυγα 3Δ διαπιστώθηκε διαρροή αρδευτικού νερού λόγω φθορών στα τοιχώματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δόθηκαν οδηγίες στον ανάδοχο του έργου του ΓΟΕΒ για άμεσες προσωρινές παρεμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα νερού για την αντιπαγετική προστασία των καλλιεργειών στην περιοχή της Μπούκας Μεσσήνης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο έργο βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσήνη – Λάμπαινα, προϋπολογισμού 8,67 εκατ. ευρώ. Εξετάστηκε το σημείο όπου, μετά τις γιορτές, θα γίνει προσωρινή παράκαμψη της κυκλοφορίας για την κατασκευή οχετού στο τμήμα Εύα – Αριστοδήμειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, από το δεύτερο τμήμα του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν και να ασφαλτοστρωθούν περίπου 2 χιλιόμετρα δρόμου. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.