Να μην χάσουν οι αγρότες στο τέλος τον πόλεμο

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις χωρίς να διαφαίνεται ο τρόπος ολοκλήρωσής τους. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσφέρει μέτρα για συμφωνία που θα ικανοποιεί πλήρως τους αγρότες, ενώ η ανοχή της κοινωνίας στο κλείσιμο των δρόμων αρχίζει να εξαντλείται. Μπορεί να μη λειτούργησε ο κοινωνικός αυτοματισμός, στον οποίο πόνταρε η κυβέρνηση πριν τα Χριστούγεννα, αλλά όσο περνούν οι ημέρες επέρχεται κόπωση σε όλες τις πλευρές. Πρόκειται δηλαδή για ένα παιχνίδι αντοχής με τον χρόνο και η κάθε πλευρά έχει τους λόγους της να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα ο κύκλος των κινητοποιήσεων.

Οι φετινές κινητοποιήσεις δεν προκάλεσαν τις αντιδράσεις των προηγούμενων χρόνων, γιατί οι πολίτες, ειδικά στην επαρχία ή έχοντας σχέση με αυτήν, αντιλήφθηκαν ότι η ερήμωση της υπαίθρου και η εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής τούς αφορά -και μάλιστα άμεσα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν έχει ανάγκη τον αγροτικό τομέα και προφανώς δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με την παροχή υπηρεσιών. Κάποιος πρέπει να παράγει και στην ελληνική οικονομία πραγματικά προϊόντα παράγουν ουσιαστικά μόνο οι αγρότες. Το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις ήταν η σταγόνα, που ξεχείλισε το ποτήρι στον αγροτικό κόσμο και ανέδειξε ταυτόχρονα σε όλους τους υπόλοιπους ότι επιτήδειοι κάνουν πάρτι και στον συγκεκριμένο τομέα, ενισχύοντας τη γενικότερη αίσθηση για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών πόρων από κυκλώματα και συμφέροντα, με την ανοχή του πολιτικού προσωπικού που διαχειρίζεται την εξουσία.

Η κυβέρνηση πληρώνει το πολιτικό κόστος των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά τις επόμενες ημέρες θα επιχειρήσει να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κάνοντας διαχείριση κόστους και προσδοκώντας οφέλη, επιδεικνύοντας διαλλακτικότητα και αποφασιστικότητα. Το επιχείρημα του διαλόγου που θα ανοίξει τους δρόμους θα ενισχυθεί, ενώ η προβολή αιτημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου πολιτικής και οικονομικής λογικής της χώρας θα είναι το πεδίο, πάνω στο οποίο θα στηθεί η αντεπίθεση. Οι αγρότες από την πλευρά τους θα πρέπει να κλείσουν σύντομα τις κινητοποιήσεις πριν η κοινωνία και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας στραφούν εναντίον τους, όπως έγινε στο παρελθόν. Έχουν ήδη πετύχει να τεθεί το αγροτικό ζήτημα σε πρώτη προτεραιότητα και να κερδίσουν τη συμπάθεια της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Αυτό δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό σκοπιμοτήτων πολιτικών δυνάμεων και των στελεχών τους, τα οποία βρίσκονται σε άλλη διάσταση, εκτός του ευρωπαϊκού και δυτικού πλαισίου της οικονομίας και της κοινωνίας. Το να κλείσουν οι κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών. Η συνέχισή τους μόνο κόστος θα έχει και κάποιοι θα πληρώσουν το μεγαλύτερο, και αυτοί δεν πρέπει να είναι οι αγρότες.

