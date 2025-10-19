Παρά Πέντε: “Στήνεται” το πολυαναμενόμενο reunion

Η είδηση του επετειακού επεισοδίου της επιτυχημένης σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, “Στο Παρά Πέντε” είναι γεγονός.

Το reunion των συντελεστών με αφορμή τα είκοσι χρόνια από την προβολή του πρώτου επεισοδίου φαίνεται να έχει ξεκινήσει και όλοι αναρωτιούνται πώς αυτό θα παρουσιαστεί στις οθόνες μας.

Κατά καιρούς ηθοποιοί της σειράς έχουν αναφερθεί σε αυτό χωρίς όμως να δίνουν στοιχεία για το ακριβές φορμάτ.

Οι πρώτες πιο επίσημες πληροφορίες ήρθαν από τον δημιουργό της σειράς και ηθοποιό Γιώργο Καπουτζίδη, όταν μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram στις 26 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε το reunion, ζητώντας μάλιστα και τη συμμετοχή του κοινού σε αυτό το εγχείρημα.

Παράλληλα και η Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός της σειράς είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για το τρόπο που θα γίνουν τα γυρίσματα του επεισοδίου, αναφερόμενη σε ένα σπονδυλωτό επεισόδιο “με φίξιον και μη φίξιον” στοιχεία.

Ωστόσο, σήμερα Κυριακή δημοσιογράφος της εκπομπής “Weekend Live”, αναφέρθηκε στις ημερομηνίες διεξαγωγής των γυρισμάτων αλλά και τον τρόπο “στησίματος” του επεισοδίου που φαίνεται να επιβεβαιώνει τα όσα ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Όπως όλα δείχνουν τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν 10-11 και 18-19 Νοεμβρίου τόσο για το “φίξιον” κομμάτι του επεισοδίου, που θα περιλαμβάνει όπως αναφέρει ο Αλέξης Μίχας, “σκετσάκια/σκηνές με τους χαρακτήρες όπως είναι σήμερα, όσο και για τις συνεντεύξεις των συντελεστών από τον Γιώργο Καπουτζίδη”.

Παράλληλα ανέφερε πως στο επεισόδιο θα υπάρχει και αλληλεπίδραση με το κοινό. Σημειώνεται επίσης, πως το επεισόδιο πρόκειται να προβληθεί τον Δεκέμβριο κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων από τη συχνότητα του Mega.

