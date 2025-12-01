65χρονος πυρπόλησε δύο περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης

Ο δράστης εμφανίστηκε έξω από το τμήμα μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα και άρχισε να φωνάζει, εκφράζοντας παράπονα για τις δυσκολίες που είχε και έχει στη ζωή του.

Στη συνέχεια ο 65χρονος που φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, έβγαλε από την τσέπη του έναν αναπτήρα, περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό τα δύο σταθμευμένα υπηρεσιακά οχήματα και τους έβαλε φωτιά, έχοντας μαζί του και ένα μπιτόνι με βενζίνη!

Ο αξιωματικός υπηρεσίας ενεργώντας άμεσα κατόρθωσε να σβήσει τη φωτιά προτού επεκταθεί, χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα, ενώ τα οχήματα υπέστησαν μικρές υλικές ζημιές.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 65χρονο στη Μεσσήνη, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές μιας και έχει συλληφθεί για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και για υποθέσεις εμπρησμών.

Κ.Ηλ.