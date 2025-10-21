Το ΕΚΑΒ ενισχύεται με 158 νέους διασώστες

Η δουλειά του διασώστη είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες δουλειές που μπορεί να έχει κάποιος σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, συγχαίροντας όσους διασώστες ορκίστηκαν.

«Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γίνεσαι διασώστης του ΕΚΑΒ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι δεν υπάρχει τίποτα που περνάει από το χέρι μας και δεν κάνουμε για να ενισχύσουμε το ΕΚΑΒ το οποίο πιστεύουμε απολύτως, εμπιστευόμαστε απολύτως και είμαι υπερήφανος γιατί επί της θητείας μας έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως η ορκωμοσία 158 νέων διασωστών. Με τον κύριο πρόεδρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά μέτρων με στόχο την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ τόσο για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό όσο και για την οργανωτική του διάρθρωση, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και ο οργανισμός αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι έως το επόμενο καλοκαίρι το ΕΚΑΒ θα έχει μια καλύτερη εικόνα.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Σήμερα το ΕΚΑΒ ενισχύεται. Εκσυγχρονίζεται και αλλάζει. Ενδυναμώνεται με καταρτισμένο προσωπικό. Υλοποιεί ένα ευρύτατο εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του στόλου του και υιοθετεί και εφαρμόζει, πλέον, τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Για το Υπουργείο Υγείας το ΕΚΑΒ αποτελεί προτεραιότητα. Επειδή είναι ένας ισχυρός πυλώνας κοινωνικής συνοχής, μιας Πολιτείας που ξέρει και μπορεί να στέκεται στο πλευρό του πολίτη της την κρίσιμη στιγμή».

Ο διοικητής του ΕΚΑΒ Γεώργιος Χαραλάμπους έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. «Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια το ΕΚΑΒ αποκτά και πάλι νέο αίμα, νέα δύναμη, νέα πνοή. 158 διασώστες εντάσσονται και επίσημα στην οικογένειά μας, στην οικογένεια εκείνων που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, εκεί που δοκιμάζεται η ανθρώπινη αντοχή, η ψυχραιμία και το ήθος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ