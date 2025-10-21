Ξυλοδαρμός νεαρής αστυνομικού: Εμφανίστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός μετά τη λήξη του αυτοφώρου (βίντεο)

Στην κρατική ασφάλεια εμφανίστηκε μετά τη λήξη του αυτοφώρου ο «νταής» αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται πως ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφο του - αστυνομικό επίσης - σε νυχτερινό κέντρο.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός ο οποίος υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και που εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης ενώ οι συνάδελφοι του είχαν κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να τον εντοπίσουν.

Όσον αφορά τη νεαρή αστυνομικό η οποία είχε απασχολήσει πέρσι μετά από καταγγελία στους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ για παράξενο πλουτισμό και πανάκριβα ταξίδια αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο skai.gr πως ο φάκελος αυτός ακόμη δεν έχει κλείσει.

Η νεαρή αστυνομικός θύμα ξυλοδαρμού η οποία έκανε γνωστή τη «περιπέτεια» που έζησε στα χέρια του πρώην συντρόφου της μίλησε αποκλειστικά στο ΣΚΑΙ.

Να σημειωθεί πως το 2023 υπήρξε η πρώτη καταγγελία της 27χρονης αστυνομικού κατά του πρώην συντρόφου της αλλά και το 2024. Μάλιστα στο κινητό της 27χρονης είχε εγκαταστήσει και panic button το οποίο και «πάτησε» αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό της

Πηγή: skai.gr