37 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αντίστοιχα.

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στην Κρήτη, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, ενώ ο 38χρονος, που θεωρείται ως ο εγκέφαλος, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Πώς έπαιρναν τις επιδοτήσεις

Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Κατόπιν, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση, είτε δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως τα πήραν παράνομα, ενώ εκτιμάται πως έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν 10.000.000 ευρώ.

Το διάστημα που ερευνήθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, είναι από το 2018 έως το 2022.

Οι συλλήψεις έγιναν στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που είχε δοθεί στην Οικονομική Αστυνομία το καλοκαίρι.

