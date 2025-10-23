eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα – «Για πρώτη φορά μπαίνει τάξη στο μητρώο» τονίζει o γγ Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 


Περισσότεροι από 108.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ πάνω από 110.000 δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με την πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση που πραγματοποίησαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Παράλληλα, περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια οχήματα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, ενώ 6,2 εκατομμύρια δεν διαθέτουν σε ισχύ κάρτα καυσαερίων, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Ανδρής, επικαλούμενος στοιχεία του Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

