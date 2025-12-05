Απάντηση Κέλλα σε ΠΑΣΟΚ για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόπoλη

“Η απάντηση περιορίστηκε σε τυπική αναπαραγωγή της ερώτησης, αφήνοντας αναπάντητα τα ουσιώδη”, σχολιάζει ο Γιάννης Πάζιος, γραμματέας Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής και Δικτύων, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, για την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, στην ερώτηση του κόμματος για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόπολης.

Ο κ. Πάζιος επισημαίνει πως “το υπουργείο εμφανίζει ως ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2024, παρότι – όπως το ίδιο παραδέχεται – «δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της πράξης» και το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο και μη λειτουργικό τον Δεκέμβριο του 2025” και προσθέτει: “Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο είτε δεν έχει σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στο έργο, είτε καλύπτει γραφειοκρατικά το κενό αφήνοντας την ευθύνη στην Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, η ασάφεια αυτή το εκθέτει.

Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτείται: Έλεγχος τήρησης της εγκεκριμένης μελέτης και των συμβατικών όρων. Πρόσθετα έργα προστασίας και θωράκισης, όπου απαιτείται. Ρεαλιστικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής δεν αξίζουν άλλη μία «ημερομηνία στα χαρτιά».

Αξίζουν ένα λειτουργικό, ασφαλές και ολοκληρωμένο έργο – όχι μία ακόμη χαμένη υπόσχεση”.

* Στην απάντησή του για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόπολης, ο κ. Κέλλας αναφέρει ότι “η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η αρμόδια αρχή για την κατασκευή του έργου και θέματα που αφορούν στην εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του υποέργου 1 (κατασκευή) είναι η 31η -12-2024” και συμπληρώνει: “Η αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΔ ΠΑλΥΘ 2021-2027) του ΥΠΑΑΤ, είναι αρμόδια να προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους πριν από την ολοκλήρωση της πράξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο παραδίδεται απολύτως λειτουργικό, ασφαλές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ δύναται να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση ή να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης.

Επί του παρόντος, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει καμία απόκλιση από τους όρους ή τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης της πράξης, ούτε έχει εκκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης αυτής”.