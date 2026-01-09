Καλαμάτα: Με συγκρατημένη αισιοδοξία η αγορά ενόψει των χειμερινών εκπτώσεων - Χριστούγεννα με επιλεκτικά ψώνια

Παρά το γεγονός ότι η καταναλωτική κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων κινήθηκε εντός των δεδομένων της εποχής, η αγοραστική συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικότητα και αυτοσυγκράτηση, αντανακλώντας τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η εκπτωτική περίοδος που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, με τους εμπόρους να ευελπιστούν σε μια ανάσα ρευστότητας, χωρίς ωστόσο να τρέφουν υψηλές προσδοκίες, υπό το βάρος του αυξημένου κόστους και της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών.

Μιλώντας στην “Ε” ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος ανέφερε πως η κίνηση των εορτών συμβάδισε με τα δεδομένα της εποχής και τις δυσκολίες της. “Ο κόσμος βγήκε, έκανε τα ψώνια του, ωστόσο φάνηκε πως ήταν επιλεκτικός, μη θυμίζοντας εποχές που ανοιγόταν περισσότερο” σημείωσε, κάνοντας λόγο για πιο στοχευμένες και συγκρατημένες κινήσεις. Ο ίδιος τόνισε πως πρόκειται για ένα γενικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας, προσθέτοντας πως η έρευνα του Συλλόγου θα δώσει περισσότερο φως σχετικά με την κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ο κ. Εγγλέζος παρατήρησε πως υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα στα τοπικά καταστήματα που συνδέονται με την ένδυση και την υπόδηση, παίζοντας τον ρόλο τους τα πολυκαταστήματα αλλά και τα e-shop όπου φαίνεται να αποτελούν παράγοντα πλέον στις αγορές. “Δεν έλειψαν και συνάδελφοι της Καλαμάτας που έμειναν ικανοποιημένοι, φτάνοντας ορισμένοι στα περσινά επίπεδα. Βέβαια, τα περσινά δεδομένα σημαίνουν πτώση στην πράξη, αν αναλογιστεί κανείς τις αυξήσεις, τον πληθωρισμό, τα έξοδα κ.α.” πρόσθεσε.

Πλέον, η αγορά προετοιμάζεται για τις χειμερινές εκπτώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου. Η δίμηνη εκπτωτική περίοδος αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στους καταναλωτές, με τις επιχειρήσεις ωστόσο να κρατούν μικρό καλάθι, δεδομένου πως οι αντίστοιχες περσινές δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν στήριγμα για τα ταμεία τους.

“Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εχει σπάσει θα λέγαμε η προσμονή τους μετά τις γιορτές, καθώς ένα μήνα πριν έχουμε την περίοδο της Black Friday, οπότε μιλάμε για μια μεγάλη περίοδο που “απαιτεί” κατανάλωση, χωρίς αυτή να είναι δεδομένη. Παράλληλα, εφόσον έχουμε προσφορές πλέον όλο το χρόνο, οι εκπτώσεις έχουν χάσει κάτι από την παλιά τους αίγλη. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα διάστημα όπου ο κόσμος μπορεί να ψωνίσει ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, αποτελώντας μια ώθηση και για τα τοπικά καταστήματα ώστε να κρατηθούν και να βγάλουν κυρίως τα έξοδα τους” κατέληξε.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική και δεν αποτελεί υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να προχωρήσουν σε εκπτώσεις οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά και την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα πρέπει να διαθέτουν εμφανή πινακίδα που να ενημερώνει ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή προσφορές, ενώ σε κάθε προϊόν είναι υποχρεωτική η αναγραφή τόσο της αρχικής τιμής όσο και της τελικής τιμής μετά την έκπτωση. Σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής αντιμετωπίσει προβλήματα ή δεν λάβει την προβλεπόμενη ανταπόκριση από το κατάστημα, μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές ή στις καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Παράλληλα, οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν τις τιμές σε καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, εφόσον μπορούν, να έχουν σημειώσει τις τιμές που ίσχυαν πριν τις εκπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές της προσφοράς.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εκπτώσεις που είναι... υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές, ιδίως σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου τα είδη παρουσιάζονται πολλές φορές ιδανικά, δίχως να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.