Οκτώ συνολικά προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη νέα απόφαση προφυλάκισης Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι που θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι τώρα φθάνουν τους οκτώ.

Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και νωρίτερα σήμερα, που δύο αδέλφια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι προφυλακιστέοι είναι αδέρφια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, οι δύο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Όπως φαίνεται να ισχυρίζονται αρνούμενοι ανάμειξη σε εγκληματική ομάδα «μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν.

Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη». Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.

ΑΠΕ - ΜΠΕ