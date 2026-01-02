Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Την Κυριακή η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη

Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1 στα Μάλγαρα είναι οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αφού έκαναν ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους στα μπλόκα οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής ενώ στη σύσκεψη της Κυριακής όπως έχει γίνει γνωστό θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα.

Στο «κόκκινο» η χώρα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Ανοίγει το αεροδρόμιο Ηρακλείου, πού υπάρχουν μπλόκα

Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη. Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνουν και μεταδίδει το ERTNews, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.