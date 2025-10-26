Κίσσαμος: Nεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου

Ειδικότερα ενώ ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα, άτομο από την περιοχή άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τον 52χρονο τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης: Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν κρίσιμη και πολύ γρήγορα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα το συμβάν σχετίζεται με άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι και ήταν αντίποινα.

Πηγή: news247.gr