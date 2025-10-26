eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025 20:50

Κίσσαμος: Nεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου

Γράφτηκε από την

Κίσσαμος: Nεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου

Premium Strom

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια της Κρήτης, στο Έλος Κισάμου, στην καθιερωμένη γιορτή καστάνου όπου σκοτώθηκε ένας άνδρας.

Ειδικότερα ενώ ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα, άτομο από την περιοχή άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τον 52χρονο τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης: Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν κρίσιμη και πολύ γρήγορα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα το συμβάν σχετίζεται με άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι και ήταν αντίποινα.

Πηγή: news247.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις