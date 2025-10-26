Καλαμάτα: Τροχαίο στη Λακωνικής και σύλληψη για… εξύβριση

Ενα αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση το κέντρο της Καλαμάτας συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στη βόρεια πλευρά του δρόμου.

Τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς όμως να προκύψει τραυματισμός. Αμέσως μετά το τροχαίο ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινούνταν στην οδό Λακωνικής παράτησε στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητό του και έφυγε από το σημείο!

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε η αστυνομία που απέκλεισε το δρόμο και για αρκετή ώρα η οδός Λακωνικής παρέμεινε κλειστή.

Υστερα από λίγο στο σημείο εμφανίστηκε ένας άνδρας που ισχυρίστηκε πως ήταν ο αδερφός αυτού που ενεπλάκη στο τροχαίο και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του, προχωρώντας όμως και σε επεισόδιο με έναν αστυνομικό, ο οποίος τον συνέλαβε για εξύβριση αστυνομικού!

Κ.Ηλ.