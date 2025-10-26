“Καλαμάτα 2030”: Εργα και δράσεις με προοπτική ανάπτυξης στην εκδήλωση παρουσίασης του πρότζεκτ (φωτογραφίες)

Εργα και δράσεις του Κλιματικού Συμβολαίου και η προοπτική ανάπτυξης, πράσινης και βιώσιμης της πόλης, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση με τίτλο “Καλαμάτα 2030”, που οργάνωσε ο Δήμος - μέλος της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -, στο Πνευματικό Κέντρο, το Σάββατο το βράδυ.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανακοίνωσε τη δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα στο Διοικητήριο Μεσσηνίας και ο επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Γιώργος Μαλαπέρδας επισήμανε ότι στην Καλαμάτα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό σε σχέση με το 2000.

Στην εκδήλωση που παρουσίασε η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια Μαρία Ακριβού, υπογραμμίστηκε ότι “με πράσινες αναπλάσεις, καθαρές μεταφορές, ανακαινίσεις που εξοικονομούν ενέργεια, κυκλική οικονομία, καινοτομία και εκπαίδευση, συνεχίζουμε να οικοδομούμε μια πόλη πιο ανθεκτική, πιο προσβάσιμη, περισσότερο ανθρώπινη. Το ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο του Δήμου - μας αφορά όλους”.

Στις ομιλίες που έγιναν:

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας, στον στόχο να αλλάξουν νοοτροπίες από μικρή ηλικία κι ενημέρωσε ότι στο υπουργείο έχουν βάλει σε λειτουργία Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη σύνταξης του Κλιματικού Συμβολαίου και στις 77 δράσεις του κι επισήμανε με παράπονο ότι “η Πολιτεία δεν έχει στηρίξει τις 6 πόλεις που η ίδια κάλεσε. Χρειαζόμαστε τη στήριξη της Πολιτείας”.

Αναφέρθηκε στη συνδρομή των νέων και στον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, που “κατέθεσε την ψυχή του”, επικεντρώθηκε στο έργο των στρατηγικών αστικών αναπλάσεων σε 30 στρέμματα στο κέντρο της πόλης και σημείωσε πως “για να πετύχουμε πρέπει να συνεργαστούμε και να εμπλέξουμε την κοινωνία μας”.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός μίλησε για το όραμα και τον καταλληλότερο τρόπο, για να υλοποιήσουμε και να μετουσιωθούν σε μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα, αυτά που σχεδιάζονται. Εκτίμησε ότι αυτά κυρίως είναι κουλτούρα και τρόπος σκέψης κι έκανε λόγο για οικονομική βιωσιμότητα των όσων κάνουμε και κοινωνικά δίκαια.

Στην ομιλία του μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας και συνεργειών και ανακοίνωσε τη δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, έργο 5 εκ. ευρώ, με επιστημονικό σύμβουλο την Ακαδημία Αθηνών, με επιστήμονες, με πλατφόρμα συλλογής δεδομένων και μελέτες που χρειάζονται. “Στόχος είναι η δημιουργία νέων δομών για να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες”, τόνισε ο περιφερειάρχης.

Ο δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας παρατήρησε ότι “η συμμετοχή μας στις κλιματικά ουδέτερες κι έξυπνες πόλεις είναι ηθική υποχρέωση, κοινωνικοπολιτικό καθήκον”. Επισήμανε πως “έξυπνη πόλη είναι αυτή που μαθαίνει από τους ανθρώπους της, που έχει συνεργασία και συμμετοχή”, μίλησε για πράσινη ανάπτυξη δίκαιη, συμπεριληπτική και προσιτή σε όλους και προέτρεψε “να ενώσουμε δυνάμεις για να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις και τεχνική βοήθεια”.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Νίκος Χρυσόγελος μίλησε για γεφύρωση της περιβαλλοντικής κλιματικής πολιτικής με κοινωνικά προβλήματα και για κλιματικά συμβόλαια κοινωνικά δίκαια, με προτεραιότητα στον άνθρωπο. Επισήμανε ότι η ενεργειακή φτώχεια οδηγεί σε πρόωρους θανάτους κι εκτίμησε πως “χρειαζόμαστε 6,5 με 10 δις. ευρώ για να πετύχουμε τους κοινωνικούς στόχους”.

Η γενική διευθύντρια του Δήμου Καλαμάτας Παναγιώτα Κουράκλη αναφέρθηκε στην πορεία ανασυγκρότησης της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 1986 και στάθηκε στη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας και στο κλιματικό κοινωνικό συμβόλαιο.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην παρατεταμένη ξηρασία, στις πλημμύρες, τις φωτιές κι επισήμανε ότι στην Καλαμάτα έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό σε σχέση με το 2000 και πως η δεκαετία του 2010 ήταν η πιο θερμή δεκαετία από το 1850.

Ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου παρατήρησε ότι “δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα να διαφυλάξουμε την πρόσβαση των επόμενων γενιών στους πόρους” και μαζί με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιώργο Λαζαρίδη παρουσίασαν έργα του Κλιματικού Συμβολαίου. Είπαν ότι η στρατηγική περιλαμβάνει 4 άξονες κι ενημέρωσαν για έργα που έχουν γίνει, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΥΑΚ και οι στρατηγικές αστικές αναπλάσεις.

Ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Φώτης Κουτρουμπής και φοιτήτριες του Τμήματος αναφέρθηκαν στο μοντέλο πράσινης μετάβασης και κλιματικής ουδετερότητας στο Κλιματικό Συμβόλαιο και κατέθεσαν προτάσεις.

Η αρχιτέκτονας Φανή Παπακώστα από την Aegis ενημέρωσε για τη συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας για τη σύνταξη μελετών και τη διεκδίκηση της ένταξης των έργων σε προγράμματα, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου, του Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας και του Ζουμπούλειου.

Ακόμα, παρουσιάστηκαν προγράμματα, όπως σε αυτό που μετέχουν η Καλαμάτα και η Σαντορίνη και το οποίο μετράει θαλάσσιους κινδύνους και κείνο της έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, από το οποίο η Καλαμάτα θα πάρει 597.375 ευρώ.

Επίσης, ομάδες Ρομποτικής από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το Πειραματικό – 7ο Γυμνάσιο, το Δημοτικό Σχολείο Λεΐκων και το Νηπιαγωγείο Βέργας παρουσίασαν τα έργα τους, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Γ.Σ.