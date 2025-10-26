Γιατί χαρακτηρίζεται «παροδική» η αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης (βίντεο)

Ακριβότερη θα είναι η επιστροφή των εκδρομέων που μπόρεσαν να φύγουν τετραήμερο, καθώς η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται αυξητικά.

Μετά το 1 λεπτό που προστέθηκε στο λίτρο της αμόλυβδης την περασμένη Παρασκευή, νέα, μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται την Τετάρτη.

Η τιμή της αμόλυβδης Κυριακή 26/10 διαμορφώνεται:

Μέση πανελλαδική : 1,74€

Αττική: 1,70 €

Αύξηση στα 2 – 3 λεπτά το λίτρο, αναμένεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος και δηλώνει ότι θα είναι κάτι παροδικό.

Η αύξηση αποδίδεται στην εκτίναξη της χρηματιστηριακής τιμής του πετρελαίου που ξεπέρασε τα 66 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.



Στις 24 Οκτωβρίου η διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε:

66,4$/ βαρέλι

Εβδομαδιαία μεταβολή: 9%

Οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι η παραγωγή πετρελαίου διεθνώς είναι τόσο μεγάλη που σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα κατέβουν και πάλι κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: www.ertnews.gr