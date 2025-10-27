28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή – Επί ποδός η Τροχαία



Εν όψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση στις Εθνικές Οδούς. Σύμφωνα με στοιχεία από το πρωί της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής, πάνω από 200.000 οχήματα εξήλθαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας.