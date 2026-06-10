Προέδρους εξαρτώμενους δεν έχει ανάγκη η Αυτοδιοίκηση

Αν κάποιος ενεργός και ανήσυχος πολίτης παρακολούθησε τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, για το θέμα του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξέφραζε σοβαρές επιφυλάξεις κι ενστάσεις για τις Κοινότητες, για το αν πρέπει να παραμείνουν ως θεσμός, με αυτές τις ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες που έχουν.



Στη συζήτηση που έγινε με πρωτοβουλία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, καταγράφηκαν ενστάσεις κι έντονες επικρίσεις για τον υπό συζήτηση Κώδικα που έχει καταθέσει στη διαβούλευση η κυβέρνηση, για “τη προτεινόμενη ρύθμιση με την κατάργηση του παραδοσιακού δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τη μείωση του ποσοστού στο 42%+1 που εκλέγεται δήμαρχος, για τον αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ με το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, τον κρατικό έλεγχο και την κηδεμονία των ΟΤΑ, καθώς και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους απαιτούμενους πόρους.



Εκπρόσωπος των Κοινοτήτων που μίλησε, εκτίμησε ότι με τις διατάξεις που προωθούνται οι κοινότητες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην κατάργηση και ζήτησε να παραμείνουν τα Συμβούλια Κοινοτήτων με τα μέλη που έχουν σήμερα και να μην μειωθούν. Ομως, για το ποιος ευθύνεται γι’ αυτό κουβέντα, καμία αναφορά. Αντίθετα, άφησε αιχμές κατά του Β. Τζαμουράνη, γιατί δεν έκανε αναφορά στις κοινότητες, στην αρχική του τοποθέτηση. Και όταν ο Β. Τζαμουράνης παρατήρησε πως “δεν τολμά βαθιές αλλαγές στον τρόπο επιλογής των αιρετών, όπως π.χ. το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, την χωριστή εκλογή των προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων”, γαργάρα.



Κι έτερος εκπρόσωπος κοινοτήτων που μίλησε, δήλωσε με ...περηφάνια κατά των προτάσεων της μειοψηφίας και υπέρ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί (πανελλαδικά) από τις κοινότητες.



Δηλαδή, πανελλαδικά οι κοινότητες δεν θέλουν την χωριστή εκλογή των προέδρων και των Τοπικών Συμβουλίων, την ανεξαρτησία των εκπροσώπων των κοινοτήτων από τις δημοτικές αρχές;



Γιατί οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το υποστήριξαν αυτό. Θέλουν ν είναι εξαρτώμενοι, να χειραγωγούνται από τις δημοτικές αρχές.



Συγγνώμη, αλλά τέτοιες κοινότητες δεν έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προέδρους εξαρτώμενους δεν θέλουν οι κοινωνίες των χωριών.

