Πετώντας την μπάλα στην εξέδρα... του δασαρχείου

Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας και ασφάλειας στην περιοχή της Νέδας επισημαίνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η Αγία Ελένη», Γρηγόρης Καραμπεσίνης. Ο πρόεδρος ζητά έργα πυροπροστασίας και ασφάλειας για τους επισκέπτες, καθώς και τη βελτίωση του δρόμου πρόσβασης. Η ανησυχία και τα αιτήματα του προέδρου, όμως, φοβούμαστε ότι θα μείνουν αναπάντητα, όπως μένουν τα αντίστοιχα για το Πολυλίμνιο.

Τα φυσικά μνημεία της Μεσσηνίας είναι εκτός του ενδιαφέροντος των τοπικών πολιτικών παραγόντων. Περιφερειάρχης και δήμαρχοι έχουν επιλέξει να μην μπλέξουν με το ζήτημα της ανάδειξης των φυσικών μνημείων και «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» δηλαδή στο Δασαρχείο. Το Δασαρχείο, μετά την καταδίκη στελέχους του για το δυστύχημα στο Πολυλίμνιο, έβαλε δύο ταμπέλες ότι απαγορεύεται η πρόσβαση και… ξέμπλεξε. Μεταξύ μας, και πολύ καλά έκανε, γιατί το Δασαρχείο δεν είναι αρμόδιο για να διαχειριστεί χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οι αρμόδιοι για την ανάπτυξη και τον τουρισμό στη Μεσσηνία δεν θέλουν, προφανώς, να μπλέκουν σε δύσκολες υποθέσεις προτιμούν τα ωραία λόγια και τις «ολιστικές» γενικότητες σε συνέδρια και εκδηλώσεις. Τα δύσκολα αυτά θέματα τα αφήνουν για αυτούς που ξέρουν να βγάζουν και από τη μύγα ξύγκι. Μετά αναρωτιόμαστε τι κάνουν καλά οι Κρητικοί και έχουν τόσους τουρίστες, ενώ εμείς, που έχουμε παρόμοια –αν όχι καλύτερα– τοπία και παραλίες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν παίρνουμε την ευθύνη να πάμε τα πράγματα παρακάτω, αυτό είναι δυστυχώς το διαφορετικό.

Η δημιουργία συνθηκών για ασφαλή πρόσβαση στα φυσικά μνημεία της Μεσσηνίας περνά μέσα από την αλλαγή της τοπικής πολιτικής αντίληψης. Το να αναλάβει κάποιος πρωτοβουλία και να δημιουργήσει έναν κοινό φορέα διαχείρισης, στα πρότυπα παρόμοιων λειτουργούντων φορέων, δεν είναι κάτι φοβερά δύσκολο, χρειάζεται απλώς να ασχοληθεί. Το κάνουν χρόνια πολλοί άλλοι, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική αρκεί να μελετήσουμε και να προσαρμόσουμε αυτά που ισχύουν στον τόπο μας. Το μόνο που απαιτείται είναι να ασχοληθούν κάποιοι σοβαρά με το ζήτημα και να αφήσουν τις υπεκφυγές και τις δικαιολογίες. Είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει με τη Νέδα και το Πολυλίμνιο, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για την περιοχή. Η αδιαφορία και οι υπεκφυγές έχουν κρατήσει πολύ και δεν είναι πλέον ανεκτές.

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