Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, αφού εξελέγη δια βοής σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου.

Ο κ.Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Συγχαρητήρια Κ. Χατζηδάκη στον Κ. Κυρανάκη

Τα συγχαρητήριά του στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την εκλογή του ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνει, με ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημειώνει για τον νέο γραμματέα, «είναι ένας νέος και δυναμικός πολιτικός, που προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ και ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να είναι ξανά η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός!», καταλήγει.

Συγχαρητήρια Ν. Δένδια στον Κ. Κυρανάκη για την εκλογή του ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την εκλογή του ως Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ