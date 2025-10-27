Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες στη Λέσβο

09:16 27/10
Οι διασωθέντες είναι Σουδανοί. Υπάρχει δυσκολία στον προσδιορισμό του αριθμού των επιβαινόντων στο σκάφος γιατί δεν μιλούν Αγγλικά.
Πηγή:.ert
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά την διάσωση 7 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.
