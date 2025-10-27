eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες στη Λέσβο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μετά την διάσωση 7 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς και την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι διασωθέντες είναι Σουδανοί. Υπάρχει δυσκολία στον προσδιορισμό του αριθμού των επιβαινόντων στο σκάφος γιατί δεν μιλούν Αγγλικά.

 

Πηγή:.ert

Κοινωνία
