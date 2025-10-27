Απεβίωσε ο Λάμπης Νικολάου

Γεννημένος στις 23 Νοεμβρίου του 1935 στην Αθήνα, ο εκλιπών σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Εργάστηκε ως κατασκευαστής δημοσίων έργων και υπήρξε γενικός διευθυντής της εταιρείας ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ από το 1977 μέχρι το 1982. Υπό τη δική του διεύθυνση, αποπερατώθηκαν το Ολυμπιακό Στάδιο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Λάμπης Νικολάου ανέλαβε πρόεδρος της ΕΟΕ το 1985, παρέμεινε στο πόστο ως το 1992 και επανεξελέγη το 1997, για να αποχωρήσει το 2004, έχοντας διατελέσει στο μεταξύ αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και των γραφείων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι.

Διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1986 έως το 2015 και έκτοτε ήταν επίτιμο μέλος. Συμμετείχε από το 2001 έως το 2005 στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ και την τετραετία 2005-2009 ήταν αντιπρόεδρός της, ενώ έγινε και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (2010-2015), όπως και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς (2015-2016). Ηταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (1989-1993, 1997-2009), καθώς και μέλος (1989-) και αντιπρόεδρος (2001-2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

«Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μία από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος. Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις προσπάθειές του για ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει νέους δρόμους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.



