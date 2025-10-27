eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 14:38

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 51χρονου στην Κίσσαμο (βίντεο)

Παραδόθηκε στις αρχές ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 51χρονου με τρεις σφαίρες, κατά την διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισσάμου.

Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της την ώρα της γιορτής τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων για την πρόθεση του πελάτη του να παραδοθεί στις αρχές. Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη. Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
